Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава Пентагону долучиться до наступного «Рамштайну» – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Глава Пентагону долучиться до наступного «Рамштайну» – Politico
Наступного тижня Геґсет вирушить до Європи
фото з відкритих джерел

Майбутнє засідання Контактної групи з питань оборони України очолить Велика Британія

Новий міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Геґсет візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Вона відбудеться 12 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, наступного тижня Геґсет вирушить до Європи. За словами джерел Politico, він відвідає зустріч контактної групи щодо допомоги України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Водночас головуватиме на засіданні, як вже заявлялось раніше, буде Британія.

Видання зазначає, що США потенційно можуть очолити майбутні зустрічі «Рамштайну», однак адміністрація президента Дональда Трампа не взяла на себе зобов'язань щодо майбутньої військової підтримки України.

Нагадаємо, наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 лютого. Його очолить Велика Британія.

Посадовці зберуться перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО, щоб обговорити пріоритети для України, мірою того як міжнародна спільнота продовжує працювати разом для підтримки України у боротьбі з російським ворогом.

Зустріч у форматі «Рамштайн» – це засідання Контактної групи з питань оборони України, яка була створена США у 2022 році. Ці зустрічі проходили під головуванням США та об’єднують міністрів оборони і представників десятків країн-партнерів, які надають військову допомогу Україні. Першу таку зустріч провели на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

Під час зустрічей посадовці обговорюють поставки зброї, боєприпасів і техніки для ЗСУ, військові навчання українських солдатів та довгострокову підтримку оборони України.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, запланованою на 14-16 лютого. Однак, за його словами, невідомо, що відбуватиметься з форматом «Рамштайн».

До слова, у Німеччині на авіабазі «Рамштайн» 9 січня після кількамісячної перерви провели 25-те засідання Контактної групи з оборони України. Тодішній міністр оборони США Ллойд Остін, який очолив своє останнє засідання у форматі «Рамштайн», оголосив пакет допомоги вартістю в близько $500 млн.

Читайте також:

Теги: Велика Британія США міністр Пентагон Піт Гегсет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни у супермаркетах США суттєво зміняться
Мита на товари з Канади, КНР та Мексики вдарять по кишеням пересічних американців
4 лютого, 07:42
Головні новини ночі проти 1 лютого
Авіакатастрофа у Філадельфії, ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: головне за ніч
1 лютого, 05:48
У США жінка вже понад 2 місяці живе з пересадженою свинячою ниркою
У США жінка вже понад 2 місяці живе з пересадженою свинячою ниркою
28 сiчня, 01:26
Самі мита мало чим загрожують Росії – її експорт до США серйозно знизився
Трамп посилює тиск на Росію через санкції. Чи допоможе?
23 сiчня, 14:30
Олег Симороз: Друзя доправили до Шевченківського суду каретою «швидкої»
Суд обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю
22 сiчня, 17:31
Президент Трамп танцює з дружиною Меланією
Чорно-білий танець Трампа із дружиною замилував соцмережі
21 сiчня, 10:31
Маск може отримати вигоду від блокування TikTok
Маск розглядає можливість запуску альтернативи TikTok
20 сiчня, 08:44
Британське опитування показало, що молодь розучилася вкручувати лампочки
Британське опитування показало, що молодь розучилася вкручувати лампочки
18 сiчня, 04:45
Раніше Дональд Трамп критикував цю програму та пообіцяв припинити її
США продовжили особливий статус для біженців з України
10 сiчня, 23:56

Політика

Прокуратура Польщі почала розслідування щодо Туска через підозру в держперевороті
Прокуратура Польщі почала розслідування щодо Туска через підозру в держперевороті
Азербайджан закриває «Російський дім»
Азербайджан закриває «Російський дім»
Глава Пентагону долучиться до наступного «Рамштайну» – Politico
Глава Пентагону долучиться до наступного «Рамштайну» – Politico
Окупант, який причетний до звірств у Бучі, отримав керівну посаду
Окупант, який причетний до звірств у Бучі, отримав керівну посаду
Британія висилає російського дипломата: причина
Британія висилає російського дипломата: причина
Bloomberg пояснив, як нездатність РФ відвоювати Курщину впливає на потенційні переговори
Bloomberg пояснив, як нездатність РФ відвоювати Курщину впливає на потенційні переговори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті
90K
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 лютого 2025
25K
Зеленський присвоїв трьом захисникам звання Героя України. Серед них – командир елітної групи ССО
9069
Слідство знайшло у невістки Крупи незадекларований преміум-автомобіль. Як вчинив суд
8479
Легендарний британський рок-гурт дасть концерт вперше за 20 років

Новини

Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Сьогодні, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Сьогодні, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua