Глава Пентагону долучиться до наступного «Рамштайну» – Politico

Майбутнє засідання Контактної групи з питань оборони України очолить Велика Британія

Новий міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Геґсет візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Вона відбудеться 12 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, наступного тижня Геґсет вирушить до Європи. За словами джерел Politico, він відвідає зустріч контактної групи щодо допомоги України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Водночас головуватиме на засіданні, як вже заявлялось раніше, буде Британія.

Видання зазначає, що США потенційно можуть очолити майбутні зустрічі «Рамштайну», однак адміністрація президента Дональда Трампа не взяла на себе зобов'язань щодо майбутньої військової підтримки України.

Нагадаємо, наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 лютого. Його очолить Велика Британія.

Посадовці зберуться перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО, щоб обговорити пріоритети для України, мірою того як міжнародна спільнота продовжує працювати разом для підтримки України у боротьбі з російським ворогом.

Зустріч у форматі «Рамштайн» – це засідання Контактної групи з питань оборони України, яка була створена США у 2022 році. Ці зустрічі проходили під головуванням США та об’єднують міністрів оборони і представників десятків країн-партнерів, які надають військову допомогу Україні. Першу таку зустріч провели на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині. Під час зустрічей посадовці обговорюють поставки зброї, боєприпасів і техніки для ЗСУ, військові навчання українських солдатів та довгострокову підтримку оборони України.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, запланованою на 14-16 лютого. Однак, за його словами, невідомо, що відбуватиметься з форматом «Рамштайн».

До слова, у Німеччині на авіабазі «Рамштайн» 9 січня після кількамісячної перерви провели 25-те засідання Контактної групи з оборони України. Тодішній міністр оборони США Ллойд Остін, який очолив своє останнє засідання у форматі «Рамштайн», оголосив пакет допомоги вартістю в близько $500 млн.