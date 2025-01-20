Маск розглядає можливість запуску альтернативи TikTok

Ілон Маск думає повернути сервіс коротких відео Vine

Американський підприємець Ілон Маск оголосив про можливе повернення Vine, платформи для коротких відеороликів, у своїй соціальній мережі X. Як повідомляє видання Neowin, це повідомлення з'явилося на тлі заборони TikTok у США. Таким чином, Маск отримав унікальну можливість заповнити нішу, що утворилася.

Vine, популярна платформа із шестисекундними відео, що завоювала віддану аудиторію за кілька років існування, була несподівано закрита у 2017 році. Не виключено, що функціонал Vine буде якимось чином включений до X, оскільки раніше Маск заявляв про плани перетворити соцмережу на універсальну програму, що включає широкий спектр сервісів, від обміну повідомленнями та платежів до відео та інших розваг.

Це не перша спроба Маска повернути Vine – в 2022 році він уже проводив опитування користувачів про їхнє ставлення до повернення сервісу. За повідомленнями джерел, відновлення Vine вимагатиме значних зусиль. Однак у разі успіху сервіс зможе зайняти місце TikTok у США.

«Стратегія Маска схожа на підхід Meta, яка включила функцію коротких відео (Reels) у вже існуючу платформу – Instagram», – пише Neowin.

До слова, відеохостинг TikTok відновлює свою роботу в США після того, як новообраний президент Дональд Трамп заявив, що відкладе блокування соцмережі.

Нагадаємо, що блокування відбулося після того, як 17 січня Верховний суд підтримав заборону, яка була ухвалена Конгресом та підписана президентом Джо Байденом у квітні. Закон забороняє американським компаніям розміщувати або обслуговувати контент для платформи соціальних медіа, що належить Китаю, якщо вона не продається покупцеві зі Сполучених Штатів або одному з їхніх союзників.