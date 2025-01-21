Чорно-білий танець Трампа із дружиною замилував соцмережі

Трамп і Меланія вийшли на сцену і закружляли у танці під гучні овації публіки

Після церемонії інавгурації новообраного президента Дональда Трампа відбувся бал інавгурації. Це вже 60-й бал у історії США. Президент Трамп прийшов на бал разом із першою леді Меланією Трамп. Пару зустріли бурхливі овації публіки, а нові фото елегантної першої пари Америки швидко розлетілись у соцмережах, пише New York Post.

54-річна перша леді вразила присутніх, коли вийшла в ефектній чорно-білій сукні без бретелей та у білих туфлях на високих підборах. Образ доповнив чорний чокер з елегантною брошкою, що нагадувала квітковий букет.

Повідомляється, що сукню розробив Ерве П’єр, той самий кутюр’є, який створив для Меланії бальну сукню на інавгурації 2017 року. Тоді це була сукня з крепу молочного відтінку та прикрашена цікавою деталлю спереду та тонким червоним ремінцем на талії. Трамп цього разу був одягнений традиційно у чорний смокінг і краватку-метелик. Він відразу почав танцювати зі своєю дружиною на заході. Зазначимо, свій перший повільний танок пара покружялала під «Бойовий гімн Республіки» оркестру морської піхоти США.

6 фото На весь екран











«Пізніше до першої пари на сцені долучився віцепрезидент Джей Ді Венс і друга леді Уша Венс, а також члени збройних сил країни, з якими вони також знайшли час, щоб потанцювати», – йдеться у статті.

«Я не мав вищого привілею в житті, ніж служити вашим головнокомандувачем, не один раз, а двічі», – сказав Трамп натовпу. Як зазначають журналісти, під час балу також відбувся відеодзвінок із військовослужбовцями США, дислокованими в Південній Кореї, і вони мали нагоду поспілкуватись із президентом.

До слова, розкішний капелюшок, який прикрашав стильний образ першої леді США Меланії Трамп під час інавгураціїї її чоловіка, 47-го президента США Дональда Трампа, був у центрі уваги і став предметом для жартів та мемів у соцмережах.