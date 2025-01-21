Чорно-білий танець Трампа із дружиною замилував соцмережі
Трамп і Меланія вийшли на сцену і закружляли у танці під гучні овації публіки
Після церемонії інавгурації новообраного президента Дональда Трампа відбувся бал інавгурації. Це вже 60-й бал у історії США. Президент Трамп прийшов на бал разом із першою леді Меланією Трамп. Пару зустріли бурхливі овації публіки, а нові фото елегантної першої пари Америки швидко розлетілись у соцмережах, пише New York Post.
54-річна перша леді вразила присутніх, коли вийшла в ефектній чорно-білій сукні без бретелей та у білих туфлях на високих підборах. Образ доповнив чорний чокер з елегантною брошкою, що нагадувала квітковий букет.
Повідомляється, що сукню розробив Ерве П’єр, той самий кутюр’є, який створив для Меланії бальну сукню на інавгурації 2017 року. Тоді це була сукня з крепу молочного відтінку та прикрашена цікавою деталлю спереду та тонким червоним ремінцем на талії. Трамп цього разу був одягнений традиційно у чорний смокінг і краватку-метелик. Він відразу почав танцювати зі своєю дружиною на заході. Зазначимо, свій перший повільний танок пара покружялала під «Бойовий гімн Республіки» оркестру морської піхоти США.
«Пізніше до першої пари на сцені долучився віцепрезидент Джей Ді Венс і друга леді Уша Венс, а також члени збройних сил країни, з якими вони також знайшли час, щоб потанцювати», – йдеться у статті.
«Я не мав вищого привілею в житті, ніж служити вашим головнокомандувачем, не один раз, а двічі», – сказав Трамп натовпу. Як зазначають журналісти, під час балу також відбувся відеодзвінок із військовослужбовцями США, дислокованими в Південній Кореї, і вони мали нагоду поспілкуватись із президентом.
До слова, розкішний капелюшок, який прикрашав стильний образ першої леді США Меланії Трамп під час інавгураціїї її чоловіка, 47-го президента США Дональда Трампа, був у центрі уваги і став предметом для жартів та мемів у соцмережах.
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