Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Чорно-білий танець Трампа із дружиною замилував соцмережі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент Трамп танцює з дружиною Меланією
фото: nypost.com

Трамп і Меланія вийшли на сцену і закружляли у танці під гучні овації публіки

Після церемонії інавгурації новообраного президента Дональда Трампа відбувся бал інавгурації. Це вже 60-й бал у історії США. Президент Трамп прийшов на бал разом із першою леді Меланією Трамп. Пару зустріли бурхливі овації публіки, а нові фото елегантної першої пари Америки швидко розлетілись у соцмережах, пише New York Post.

54-річна перша леді вразила присутніх, коли вийшла в ефектній чорно-білій сукні без бретелей та у білих туфлях на високих підборах. Образ доповнив чорний чокер з елегантною брошкою, що нагадувала квітковий букет. 

Повідомляється, що сукню розробив Ерве П’єр, той самий кутюр’є, який створив для Меланії бальну сукню на інавгурації 2017 року. Тоді це була сукня з крепу молочного відтінку та прикрашена цікавою деталлю спереду та тонким червоним ремінцем на талії. Трамп цього разу був одягнений традиційно у чорний смокінг і краватку-метелик. Він відразу почав танцювати зі своєю дружиною на заході. Зазначимо, свій перший повільний танок пара покружялала під «Бойовий гімн Республіки» оркестру морської піхоти США.

6 фото
На весь екран

«Пізніше до першої пари на сцені долучився віцепрезидент Джей Ді Венс і друга леді Уша Венс, а також члени збройних сил країни, з якими вони також знайшли час, щоб потанцювати», – йдеться у статті.

«Я не мав вищого привілею в житті, ніж служити вашим головнокомандувачем, не один раз, а двічі», – сказав Трамп натовпу. Як зазначають журналісти, під час балу також відбувся відеодзвінок із військовослужбовцями США, дислокованими в Південній Кореї, і вони мали нагоду поспілкуватись із президентом. 

До слова, розкішний капелюшок, який прикрашав стильний образ першої леді США Меланії Трамп під час інавгураціїї її чоловіка, 47-го президента США Дональда Трампа, був у центрі уваги і став предметом для жартів та мемів у соцмережах. 

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Меланія Трамп президент інавгурація перша леді соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розкішний будинок оскароносного Ентоні Гопкінса згорів вщент
Найдорожча пожежа у світі. 10 маєтків суперзірок у Лос-Анджелесі, які вигоріли вщент Тема тижня
14 сiчня, 20:00
Збір підписів на підтримку висунення в президенти
Вибори президента у Білорусі. ЦВК оприлюднила список кандидатів
23 грудня, 2024, 13:20
У 96-річному віці помер експрезидент Естонії Арнольд Рюйтель
У 96-річному віці помер експрезидент Естонії Арнольд Рюйтель
1 сiчня, 10:33
Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують злочинну діяльність, а також готівку в іноземній валюті
На Закарпатті медики допомагали ухилянтам отримати інвалідність: як працювала схема
4 сiчня, 18:43
США анонсували виділення ще майже 2,5 млрд доларів військової допомоги Україні
Міноборони США повідомило, чи встигне відправити Україні всю обіцяну допомогу до інавгурації Трампа
4 сiчня, 10:50
Ще одна країна слідом за Швейцарією заявила про готовність організувати зустріч Трампа та Путіна
Ще одна країна слідом за Швейцарією заявила про готовність організувати зустріч Трампа та Путіна
13 сiчня, 02:02
Обраний президент США вважає, що погода у Вашингтоні загрожуватиме гостям
Трамп переніс інавгурацію в Капітолій через погоду
17 сiчня, 20:14
Прем'єр Угорщини вважає, що політика Трампа змусить Європу переглянути підтримку України
Орбан заявив про наступну фазу в «окупації» Брюсселя
Вчора, 14:49
Республіканець наказав не застосовувати проти TikTok жодних санкцій
Президент США підписав указ про відтермінування заборони TikTok
Сьогодні, 08:49

Шоу-біз

Чорно-білий танець Трампа із дружиною замилував соцмережі
Чорно-білий танець Трампа із дружиною замилував соцмережі
Хто з зірок виступить на інавгурації Трампа: перелік
Хто з зірок виступить на інавгурації Трампа: перелік
Меланія Трамп вразила своїми образами напередодні інавгурації
Меланія Трамп вразила своїми образами напередодні інавгурації
Модні бренди відмовляються надати Меланії Трамп вбрання для інавгурації
Модні бренди відмовляються надати Меланії Трамп вбрання для інавгурації
Відомий будинок із кінострічки «Один вдома» отримав нового власника
Відомий будинок із кінострічки «Один вдома» отримав нового власника
Вокалістка The Hardkiss нарвалася на критику за фото з відпочинку на курорті в Іспанії
Вокалістка The Hardkiss нарвалася на критику за фото з відпочинку на курорті в Іспанії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
46K
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів
28K
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
20K
Архітектор запропонував переселити Верховну Раду та Кабмін і пояснив, чому це важливо
13K
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Сьогодні, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua