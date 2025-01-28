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У США жінка вже понад 2 місяці живе з пересадженою свинячою ниркою

Ірина Бура
glavcom.ua
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У США жінка вже понад 2 місяці живе з пересадженою свинячою ниркою
фото: NYU Langone Health

Тована Луні пожертвувала нирку своїй матері у 1999 році

53-річна мешканка американського штату Алабама Тована Луні стала єдиною людиною у світі, яка вже 61 день живе з функціонуючим свинячим органом. Йдеться про пересаджену свинячу нирку. Про це пише АР.

Тована називає себе супержінкою і сміється, розповідаючи, що вона обганяє членів сім’ї під час тривалих прогулянок Нью-Йорком.

Повідомляється, що Тована Луні пожертвувала нирку своїй матері у 1999 році. Подальші ускладнення вагітності викликали високий кров’яний тиск. Це пошкодило нирку, що залишилася, яка зрештою відмовила, що неймовірно рідко зустрічається у донорів.

Жінка провела вісім років на діалізі, перш ніж лікарі дійшли висновку, що вона, найімовірніше, ніколи не отримає донорський орган – у неї розвинувся надвисокий рівень антитіл, аномально налаштованих на атаку іншої людської нирки.

У США жінка вже понад 2 місяці живе з пересадженою свинячою ниркою фото 1
фото: АР

Коли Луні зважилася на експеримент зі свинею, ніхто не знав, як це спрацює у людини, високочутливої до цих надактивних антитіл.

Експерти зазначають, яскраве відновлення Луні – це моральний підйом у прагненні зробити пересадку органів від тварин людині реальністю.

Як зауважується, четверо інших американців, які перенесли експериментальні пересадки генетично відредагованих свинячих органів, два серця і дві нирки, не прожили більше двох місяців.

«Якби ви побачили її на вулиці, ви б і не подумали, що вона єдина людина у світі, яка розгулює з функціонуючим свинячим органом усередині» , – зазначив Роберт Монтгомері з лікарні Нью-Йоркського університету, який керував трансплантацією Луні.

Монтгомері назвав функцію нирок Луні абсолютно нормальною. Лікарі сподіваються, що вона зможе покинути Нью-Йорк, де вона тимчасово проживає для проходження післяопераційних обстежень, і повернутися додому в Алабаму приблизно через місяць.

«Ми налаштовані вельми оптимістично і вважаємо, що це буде продовжувати працювати і працювати добре протягом значного періоду часу» , – сказав трансплантолог.

Зазначимо, у списку на трансплантацію в США перебуває понад 100 000 осіб, більшість з яких потребують нирок, і тисячі помирають, не дочекавшись цього.

Нагадаємо, 62-річний Річард Слейман був першим пацієнтом, якому пересадили генетично модифіковану свинячу нирку. Чоловік помер майже через два місяці після трансплантації. 

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Теги: здоров'я США лікарня жінка чоловік

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