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США продовжили особливий статус для біженців з України

Ірина Бура
glavcom.ua
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США продовжили особливий статус для біженців з України
фото з відкритих джерел

Продовження Тимчасового захищеного статусу (TPS), як має назву ця програма, дозволяє іммігрантам залишатися в країні з дозволом на роботу та захистом від депортації ще на 18 місяців

Адміністрація Байдена в п’ятницю оголосила про продовження терміну дії Тимчасового захищеного статусу (TPS) для сотень тисяч біженців з України, а також Судану й Венесуели. Про це повідомляє The New York Times.

«Продовження Тимчасового захищеного статусу (TPS), як має назву ця програма, дозволяє іммігрантам залишатися в країні з дозволом на роботу та захистом від депортації ще на 18 місяців після закінчення терміну дії їх поточного захисту навесні», – йдеться в публікації.

Зазначається, що наприкінці минулого року держсекретар США Ентоні Блінкен у кількох офіційних листах рекомендував продовжити цей захист.

Раніше Дональд Трамп, який набуде повноважень президента США 20 січня, критикував цю програму та пообіцяв припинити її, принаймні для деяких держав. Під час свого першого терміну Трамп позбавив статусу TPS близько 400 тисяч біженців із Сальвадору та низки інших країн, однак його рішення потім оскаржувалося в судах.

Нагадаємо, у Німеччині різко зменшилась кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом в країні. Але при цьому, Німеччина залишається країною ЄС, яка прийняла найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України на кінець липня 2024 року – 1 110 600 осіб. На другому місці – Польща (976 205), на третьому – Чехія (369 610).

До слова, Україна готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації. Про це заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

 

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Теги: Польща Олексій Чернишов біженці Україна Чехія Дональд Трамп війна міністр США Ентоні Блінкен

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