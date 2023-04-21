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Глава угорського МЗС виступив за мир на тлі провокативної мапи «Великої Угорщини» (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Глава угорського МЗС виступив за мир на тлі провокативної мапи «Великої Угорщини» (фото)
фото: Facebook / Dr. Hoppál Péter

До так званої «Великої Угорщини» входять землі сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто виступав на політичному заході про мир та безпеку на тлі мапи так званої «Великої Угорщини» – у кордонах кінця Першої світової війні. Про це пише Telex.

18 квітня Сіярто брав участь у парламентському заході угорської правої партії влади «Фідес», де виступив із промовою про війну та мир. Він заявив, що «НАТО живе у бульбашці», але за її межами позиція партії миру, яку представляє Угорщина, нібито перебуває у переважній більшості. 

«Поки в нас є ця глобальна більшість, є надія, що цю війну можна буде завершити якнайшвидше і досягти мирної домовленості, яка гарантуватиме мир та безпеку в цій області в довгостроковій перспективі», – написав Сіярто у своєму Facebook.

Цей же меседж він виголосив зі сцени, де була зображена мапа Угорщини, а під нею – мапа так званої «Великої Угорщини» із територіями інших незалежних держав. Зверху видно напис «Мир і безпека».

Глава угорського МЗС виступив на тлі мапи «Великої Угорщини», до якої входять території України
Глава угорського МЗС виступив на тлі мапи «Великої Угорщини», до якої входять території України
фото: Facebook / Dr. Hoppál Péter

Мапа вже викликала негативну реакцію румунського євродепутата Влада Георге.

«Угорщина – країна-член ЄС – підриває суверенітет Румунії, іншої країни-члена ЄС… Це огидно й обурливо», – написав він у своєму Twitter. 

Нагадаємо, що Угорщина тимчасово заборонила ввезення з України зерна і насіння олійних культур, а також іншої сільськогосподарської продукції. А 19 квітня країна розширился заборону також на зернові, насіння ріпаку та соняшника, борошно, олію, мед та деякі види м'яса. 

Теги: Угорщина Україна мапа

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