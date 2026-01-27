Партія Орбана втратила шанс на перемогу? Результати останніх соцопитувань

Опитування показало лідерство партії Петера Мадяра напередодні виборів

Опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає 10-відсоткову перевагу над партією «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати опитування громадської думки компанії Zavecz Research, оприлюднені порталом Telex.

Згідно з дослідженням, проведеним у період з 19 по 24 січня, партію «Тиса» готові підтримати 49% виборців. У листопаді цей показник становив 47%. Водночас правляча партія «Фідес» має 39% підтримки, що на один відсотковий пункт більше, ніж у листопаді.

Опитування також показало суттєві відмінності у підтримці партій залежно від віку виборців. Серед громадян віком до 39 років «Тиса» має 41% підтримки, тоді як «Фідес» лідирує серед виборців старших за 59 років із результатом 38%.

Керівна партія зберігає перевагу серед виборців з початковою освітою та жителів малих міст і сільської місцевості. У селах «Фідес» випереджає опозицію з результатом 40% проти 36%. Натомість «Тиса» має кращі позиції серед виборців із вищою освітою та мешканців великих міст. У Будапешті, за даними опитування, опозиційна партія отримує 44% підтримки, тоді як «Фідес» – лише 21%.

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Вони можуть стати найскладнішими для Віктора Орбана за останні роки на тлі зростання популярності опозиційної сили Петера Мадяра.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинувачував Україну у нібито спробах вплинути на формування угорського уряду, заявляючи про втручання у внутрішньополітичні процеси країни.