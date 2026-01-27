Головна Світ Політика
search button user button menu button

Партія Орбана втратила шанс на перемогу? Результати останніх соцопитувань

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Партія Орбана втратила шанс на перемогу? Результати останніх соцопитувань
Партія Мадяра утримує відрив від «Фідесу» Орбана
фото: kyiv24

Опитування показало лідерство партії Петера Мадяра напередодні виборів

Опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає 10-відсоткову перевагу над партією «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати опитування громадської думки компанії Zavecz Research, оприлюднені порталом Telex.

Згідно з дослідженням, проведеним у період з 19 по 24 січня, партію «Тиса» готові підтримати 49% виборців. У листопаді цей показник становив 47%. Водночас правляча партія «Фідес» має 39% підтримки, що на один відсотковий пункт більше, ніж у листопаді.

Опитування також показало суттєві відмінності у підтримці партій залежно від віку виборців. Серед громадян віком до 39 років «Тиса» має 41% підтримки, тоді як «Фідес» лідирує серед виборців старших за 59 років із результатом 38%.

Керівна партія зберігає перевагу серед виборців з початковою освітою та жителів малих міст і сільської місцевості. У селах «Фідес» випереджає опозицію з результатом 40% проти 36%. Натомість «Тиса» має кращі позиції серед виборців із вищою освітою та мешканців великих міст. У Будапешті, за даними опитування, опозиційна партія отримує 44% підтримки, тоді як «Фідес» – лише 21%.

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Вони можуть стати найскладнішими для Віктора Орбана за останні роки на тлі зростання популярності опозиційної сили Петера Мадяра.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинувачував Україну у нібито спробах вплинути на формування угорського уряду, заявляючи про втручання у внутрішньополітичні процеси країни.

Читайте також:

Теги: Петер Мадяр Віктор Орбан вибори Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Після сьогоднішніх масованих атак РФ питання безпеки стає на перше місце
Зеленський розповів про вибори президента та референдум в Україні
27 грудня, 2025, 14:17
Думбуя прийшов до влади у 2021 році, усунувши від посади чинного президента Альфу Конде
У Гвінеї лідер військового перевороту переміг на президентських виборах
31 грудня, 2025, 10:21
Глава угорського уряду каже, що країна не підтримує санкційну політику ЄС, оскільки вона нібито негативно позначається на економіці Європи
Орбан припустив, коли з Росії можуть зняти санкції
5 сiчня, 22:04
Перед виборами Трамп побажав удачі Орбану
Трамп побажав удачі Орбану на виборах в Угорщині
9 сiчня, 11:51
Рада вважає проведення виборів в умовах воєнного стану – неможливим
Вибори після війни. Нардепи вирішують, що робити з агітацією в Telegram-каналах
20 сiчня, 18:36
Під час виступу в Давосі Зеленський заявив, що «кожен Віктор, який жив на гроші Європи і намагається продавати європейські інтереси заслуговує на потиличник»
Орбан образився на Зеленського за слова про «потиличник»
22 сiчня, 20:19
Україна точно не Росія й нам не потрібні вибори чи референдум за будь-яку ціну, заявив Стефанчук
Стефанчук назвав питання, яке може бути винесене на всеукраїнський референдум
3 сiчня, 19:58
Президент Сполучених Штатів запропонував увійти до його Ради миру низці світових лідерів
Лідер однієї з європейських країн заявив про згоду увійти до Ради миру Трампа
18 сiчня, 16:51

Політика

Сі Цзіньпін ослабив свою армію: видання Bloomberg пояснило задум
Сі Цзіньпін ослабив свою армію: видання Bloomberg пояснило задум
США вдруге вийшли з Паризької кліматичної угоди
США вдруге вийшли з Паризької кліматичної угоди
Партія Орбана втратила шанс на перемогу? Результати останніх соцопитувань
Партія Орбана втратила шанс на перемогу? Результати останніх соцопитувань
Кремль шантажує США заради поступок від України – ISW
Кремль шантажує США заради поступок від України – ISW
Нижня палата парламенту Франції підтримала заборону соцмереж для дітей до 15 років
Нижня палата парламенту Франції підтримала заборону соцмереж для дітей до 15 років
Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО
Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua