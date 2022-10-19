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Горілка та «милі листи». Берлусконі розповів, як мирився з Путіним

Надія Клочко
glavcom.ua
Горілка та «милі листи». Берлусконі розповів, як мирився з Путіним
Берлусконі розповів про «примирення» з Путіним, але потім публічно все спростував
фото з відкритих джерел

Експрем’єр Італії Сільвіо Берлусконі розповів про цікавий епізод його дружби з Путіним

Лідер партії «Вперед, Італіє», колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі на закритій зустрічі з парламентською фракцією своєї партії розповів про відновлення своїх стосунків з російським диктатором Володимиром Путіним. Аудіозапис розповіді Берлусконі опубліковано в італійських медіа, повідомляє Politico.

Під час розмови з однопартійцями у парламенті політик, зокрема, зауважив, що його непокоять відносини Італії з Росією, оскільки, як він стверджує, «міністри заявили, що ми вже воюємо з Росією, бо постачаємо зброю Україні».

У цьому контексті Берлусконі зазначив, що «трохи відновив стосунки з Путіним».

«На мій день народження він надіслав мені 20 пляшок горілки та дуже милий лист. Я відповів пляшками ламбруско і таким же милим листом», – сказав він.

Згодом Берлусконі заперечив, що відновив відносини з Путіним, запевняючи, що розповів у парламенті «стару історію про епізод багаторічної давності».

Як відомо, партія Берлусконі «Вперед, Італіє» входить до парламентської коаліції, яка сформувала уряд. Лідерка коаліції Джорджія Мелоні намагається дистанціюватися від Росії, називаючи вторгнення в Україну «неприйнятним великомасштабним актом війни путінської Росії» та виступає за військову допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі після початку повномасштабного російського вторгнення двічі дзвонив Володимирові Путіну. Однак із боку диктатора відповіді не було.

До слова, нещодавно Італія надала Україні новий пакет військової допомоги.

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Теги: росія Італія путін

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