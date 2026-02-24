Нові 10% глобальні мита Трампа набули чинності

З 24 лютого США запровадили 10% глобальне мито на імпорт

Білий дім працює над підвищенням тарифної ставки до 15%

Нові глобальні тарифи американського президента Дональда Трампа набули чинності у вівторок, 24 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посилання Bloomberg.

За словами представника адміністрації Трампа, Білий дім працює над офіційним розпорядженням, яке збільшить глобальну тарифну ставку до 15%. Графік запровадження цього вищого збору ще не визначено.

Відсутність чіткості з боку Вашингтона спричинила плутанину в усьому світі щодо тарифної програми США. Країни та корпорації детально вивчають чинні торговельні угоди, щоб зрозуміти, як реагувати на останні погрози Трампа. Основні торговельні партнери, зокрема Європейський Союз та Індія, призупинили поточні торговельні переговори через цю невизначеність.

Трамп застосовує 10 % базовий збір відповідно до розділу 122 Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє президенту запроваджувати збір протягом 150 днів без схвалення Конгресу.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп оголосив, що підписав указ про 10% глобальні тарифи, який він анонсував раніше.

До слова, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».