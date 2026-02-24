Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Нові 10% глобальні мита Трампа набули чинності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нові 10% глобальні мита Трампа набули чинності
З 24 лютого США запровадили 10% глобальне мито на імпорт
фото: Getty Images

Білий дім працює над підвищенням тарифної ставки до 15%

Нові глобальні тарифи американського президента Дональда Трампа набули чинності у вівторок, 24 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посилання Bloomberg.

За словами представника адміністрації Трампа, Білий дім працює над офіційним розпорядженням, яке збільшить глобальну тарифну ставку до 15%. Графік запровадження цього вищого збору ще не визначено.

Відсутність чіткості з боку Вашингтона спричинила плутанину в усьому світі щодо тарифної програми США. Країни та корпорації детально вивчають чинні торговельні угоди, щоб зрозуміти, як реагувати на останні погрози Трампа. Основні торговельні партнери, зокрема Європейський Союз та Індія, призупинили поточні торговельні переговори через цю невизначеність.

Трамп застосовує 10 % базовий збір відповідно до розділу 122 Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє президенту запроваджувати збір протягом 150 днів без схвалення Конгресу.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп оголосив, що підписав указ про 10% глобальні тарифи, який він анонсував раніше.

До слова, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

Читайте також:

Теги: тарифи Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США припинять стягувати незаконні тарифи, запроваджені відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, з вівторка, 24 лютого
Коли США припинять стягувати мита, які суд визнав незаконними: названо дату
Вчора, 10:45
Адміністрація Трампа ігнорує рішення Верховного суду про незаконність мит
Адміністрація Трампа ігнорує рішення Верховного суду про незаконність мит
Вчора, 02:26
Трамп порадив Європі стати розумнішою
Трамп порадив Європі стати розумнішою
20 лютого, 22:42
Перед «Укренерго» на рівні десь 47 мільярдів гривень існує заборгованість
Борги на балансуючому ринку становлять загрозу для стабільності енергосистеми – глава Вітроенергетичної асоціації
14 лютого, 15:47
Збільшення імпортного перетину врятувало енергосистему в пікові години – глава Української вітроенергетичної асоціації
Збільшення імпортного перетину врятувало енергосистему в пікові години – глава Української вітроенергетичної асоціації
13 лютого, 15:15
Глава Білого дому закликав республіканців не голосувати проти тарифів, які «забезпечили економічну та національну безпеку»
Палата представників США підтримала скасування мит на канадські товари
12 лютого, 06:59
«Укрзалізниця» ініціює підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирки, які сягнули вже 20 млрд грн
Держава має робити замовлення на пасажирські перевезення «Укрзалізниці» – заступник міністра
9 лютого, 12:14
Президент США назвав Моді «одним з найкращих друзів»
Індія погодилася припинити купувати російську нафту – Трамп
2 лютого, 19:30
Механіка імпорту напряму залежить від співвідношення українських прайс-кепів та європейських цін
Підвищення прайс-кепів напряму вплинуло на зростання імпорту електроенергії – експерт
1 лютого, 14:32

Економіка

Нові 10% глобальні мита Трампа набули чинності
Нові 10% глобальні мита Трампа набули чинності
У Бєлгородській області пошкоджено газогін та не працюють школи
У Бєлгородській області пошкоджено газогін та не працюють школи
Коли США припинять стягувати мита, які суд визнав незаконними: названо дату
Коли США припинять стягувати мита, які суд визнав незаконними: названо дату
Вартість в'їзної візи до Єгипту зросте з 1 березня
Вартість в'їзної візи до Єгипту зросте з 1 березня
Bloomberg: Судове рішення щодо мит Трампа перекроїло світовий ринок
Bloomberg: Судове рішення щодо мит Трампа перекроїло світовий ринок
ЄС може заморозити схвалення торговельної угоди зі США через хаос з митами Трампа
ЄС може заморозити схвалення торговельної угоди зі США через хаос з митами Трампа

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua