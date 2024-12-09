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Учасники протестів у Грузії повідомляють про дзвінки з погрозами

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Учасники протестів у Грузії повідомляють про дзвінки з погрозами
Протести проти відмови від євроатлантичного курсу Грузії тривають майже два тижні
фото з відкритих джерел

Наскільки масовим є явище серед людей, які не є відомими активістами чи журналістами, невідомо

У грузинських соцмережах учасники проєвропейських протестів повідомляють, що отримували телефонні дзвінки з погрозами від невідомих. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Про дзвінки з погрозами в останні кілька днів заявив Ілья Глонті, один зі співзасновників спільноти «Даїтове», де координуються учасники акцій у Тбілісі. Невідомі заявили йому, що «привезуть його додому з переламаними кістками».

Про погрози у коментарі «Радіо Свобода» заявив також член опозиційної «Коаліції за зміни» Вано Гомурашвілі. Його під час дзвінка запитали, де він перебуває, почали ображати та обіцяли знайти і побити. 

Про численні дзвінки з невідомих номерів повідомила журналістка опозиційного телеканалу «Мтаварі» Еке Квесітадзе, вона сказала, що вирішила не приймати їх. 

Учасники протестів у Грузії повідомляють про дзвінки з погрозами фото 1
фото: ekhokavkaza.com

Наскільки масовим є явище серед людей, які не є відомими активістами чи журналістами, невідомо. 

Раніше невідомі в масках напали на співробітників медіа TV Pirveli, члена коаліції «За зміни» Дута Петрідісі, актора Георгія Махарадзе та прийшли в офіс опозиційної партії «Akhali». Так, на знімальну групу TV Pirveli напали невідомі в масках за кілька десятків метрів від проспекту Руставелі. Кадри нападу потрапили до прямого ефіру: оператору розбили голову, фізично розправилися і з журналісткою Макою Чіхладзе.

Днями грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

До слова, у центрі Тбілісі міська влада через протести не змогла завершити встановлення новорічної ялинки біля парламенту на проспекті Руставелі. Мітингувальники перервали процес та оздобили її по-своєму

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

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Теги: протест Грузія Свобода погрози радіо вибори

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