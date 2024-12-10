Президентка Грузії звинуватила спецслужби країни у психологічному терорі

Зурабішвілі: Заява Служби держбезпеки має бути розглянута як порушення прав людини. Це прокручування якихось сценаріїв, до яких входять «трупи»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала «психологічним терором» заяву Служби державної безпеки про те, що неназвані «деструктивні сили» хочуть зірвати вибори президента 14 грудня. Заяву грузинської президентки наводить Sova.

Глава держави наголосила, що метою заяви Служби держбезпеки є терор громадян.

«Заява СДБ має бути розглянута як порушення прав людини. Це прокручування якихось сценаріїв, до яких входять «трупи». Це психологічний терор громадян. У той час, коли на вулицях проходять мирні акції протесту, вчора ввечері (9 грудня – ред.) добре було видно, що, коли немає «титушок» та інших «акцій, що виявляють насильство», акції протесту проходять дуже мирно, і нічого такого не відбувається», – наголосила Зурабішвілі.

Раніше повідомлялося, що Служба державної безпеки Грузії заявила, що організатори «деструктивних та злочинних дій» планують зірвати вибори президента 14 грудня 2024 року. З цією метою вони мають намір «максимально загострити ситуацію, за чим має бути загибель двох-трьох осіб. Відомство повідомляє, що вони діють за сценарієм «кольорової революції» та що їх координують закордонні спецслужби.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Грузії за 11 днів протестів затримало 402 людей.

Раніше невідомі в масках напали на співробітників медіа TV Pirveli, члена коаліції «За зміни» Дута Петрідісі, актора Георгія Махарадзе та прийшли в офіс опозиційної партії «Akhali». Так, на знімальну групу TV Pirveli напали невідомі в масках за кілька десятків метрів від проспекту Руставелі. Кадри нападу потрапили до прямого ефіру: оператору розбили голову, фізично розправилися і з журналісткою Макою Чіхладзе.

Днями грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

До слова, у центрі Тбілісі міська влада через протести не змогла завершити встановлення новорічної ялинки біля парламенту на проспекті Руставелі. Мітингувальники перервали процес та оздобили її по-своєму.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.