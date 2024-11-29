Українські біженці ще рік матимуть безкоштовну можливість у Литві

Для українців і наступного року громадський транспорт у Вільнюсі буде безкоштовним

Українці ще рік зможуть безкоштовно їздити міським транспортом у столиці Латвії

Українці, які живуть у столиці Литви, Вільнюсі, ще рік зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом. Відповідне рішення ухвалила місцева влада. Про це пише на LRT.

Міська рада Вільнюса одноголосно ухвалила рішення продовжити на рік безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців, які прибули до Литви через війну.

Ця ініціатива діє з березня 2022 року, коли після повномасштабного вторгнення Росії до Литви прибули десятки тисяч українських біженців. Рішення стосується не лише столиці, аналогічні заходи вжили й інші великі міста Литви.

До слова, незважаючи на загальне погіршення ставлення до мігрантів у Литві, українці продовжують залишатися найбільш прихильною групою серед інших. Про це свідчать результати опитування, проведене компанією Spinter Tyrimai на замовлення Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) у Литві.

Українці отримали найвищу оцінку прихильності – майже 7 балів із 10. Водночас на другому місці опинилися мігранти з Білорусі (5/10), а на третьому – трудові мігранти з Центральної Азії (4,83/10).