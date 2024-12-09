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У Румунії впала найвища новорічна ялинка країни (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Румунії впала найвища новорічна ялинка країни (відео)
Причиною падіння ялинки міг стати сильний вітер або слабка конструкція
скріншот з відео

Унаслідок падіння ялинки ніхто не постраждав

На площі Сфатулуй у Брашові впала одна з найвищих прикрашених природних ялинок Румунії. Про це повідомляє PortalNews.

Інцидент стався у центрі міста. Падіння міг спричинити сильний вітер або слабка конструкція, яка не витримала вагу ялинки. Вона має висоту 29 метрів та важить близько 17 тонн, що робить її однією з найвищих різдвяних ялинок, які коли-небудь були в Брашові.

Ялинку привезли з пасовища Пояна Брашов. Вона є власністю муніципалітету Брашова.

У результаті інциденту не було зафіксовано жодних жертв або значних матеріальних збитків. Ялинку, ймовірно, замінять або відремонтують.

Нагадаємо, у Києві на Софійській площі сьогодні, 6 грудня, у День святого Миколая, засяяли вогні на головній ялинці країни. Цьогоріч вона білого кольору, її прикрашають понад два кілометри гірлянд і 2 тис. бірюзових іграшок. Заввишки святкове дерево 15 метрів.

Як відомо, у Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці. Натомість свята проходитимуть з дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії.

Як повідомлялося, жителі російського Нижнього Новгорода поскаржились на головну новорічну ялинку міста, бо її прикрасили у синьо-жовтих кольорах. Так, мешканці заявили, що святкові прикраси на ялинці нагадують їм кольори українського прапора.

До слова, напередодні Дня святого Миколая, біля Оперного театру у Львові засвітили міську ялинку.

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Теги: ялинка Румунія новорічні свята

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