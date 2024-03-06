Гроссі прибув до Сочі для переговорів із Путіним

Очільник МАГАТЕ проведе переговори із питань ядерної безпеки на Запорізькій АЕС

У російські Сочі приїхав очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. Про це повідомляють росЗМІ.

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Раніше Гроссі заявляв, що має намір відвідати РФ і зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним.

Російська сторона повідомляла, що очільник МАГАТЕ проведе в РФ кілька зустрічей на високому рівні, зокрема, консультації, на яких обговорюватимуть ядерну безпеку Запорізької АЕС.

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Також Гроссі додав, що на такій зустрічі високого рівня можуть обговорюватися різні питання, не лише пов’язані із Запорізької АЕС. Але що стосується атомної електростанції, то очільник МАГАТЕ хоче дізнатися офіційну позицію Росії та її бачення щодо того, чи буде атомна електростанція запущена в роботу, чи ні.

За словами глави МАГАТЕ, зустріч з Путіним спрямована передусім на те, щоб «Росія офіційно поінформувала щодо цих питань».

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі відвідав Запорізьку АЕС з метою оцінки ситуації на окупованій росіянами станції.

До слова, біля окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі цього тижня було чути вибухи та стрілянину.