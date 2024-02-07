Гендиректор МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС

За словами Гроссі, ця важлива поїздка дала змогу отримати повну оцінку нинішньої ситуації на ЗАЕС та її ядерної і фізичної захищеності

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі відвідав Запорізьку АЕС з метою оцінки ситуації на окупованій росіянами станції. Про це він повідомив у соцмережі Х (Twitter).

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«Під час свого 4-го візиту на ЗАЕС провів оцінку дотримання 5 принципів захисту станції, а також стану систем енергопостачання та охолодження, рівня кваліфікації персоналу тощо. Це – життєво важливі оцінки для безпеки та захищеності об'єкта, і тут немає місця для самозаспокоєння», – заявив гендиректор МАГАТЕ.

On my 4th visit to ZNPP, assessed observance of @iaeaorg’s 5 principles for protecting the plant & status of current power and cooling systems, levels of qualified staff, among others.



These are vital assessments for the facility's safety and security—no place for complacency. pic.twitter.com/jOiCQwwmnp Будь ласка, читайте текст після реклами February 7, 2024

За словами Гроссі, ця важлива поїздка дала змогу отримати повну оцінку нинішньої ситуації на ЗАЕС та її ядерної і фізичної захищеності.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з главою МАГАТЕ безпекову ситуацію на Запорізькій АЕС.

«Було обговорено актуальну безпекову ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції та ризики, які становить її окупація російськими військами. Глава держави вкотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізької АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією», – йдеться в повідомленні.

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Раніше глави МАГАТЕ та Міненерго попереджали про катастрофу на ЗАЕС.

Гроссі повідомив, що на АЕС було 10 тис. працівників – зараз відбувається велике скорочення, при цьому планується заміна 400 людей. Він наголосив, що стан станції «крихкий та делікатний», занепокоєння викликає як персонал станції, так і зовнішнє енергопостачання (за весь час було вісім відключень).