Головна Країна Політика
search button user button menu button

Гендиректор МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Гендиректор МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС
фото: X (Twitter) / rafaelmgrossi

За словами Гроссі, ця важлива поїздка дала змогу отримати повну оцінку нинішньої ситуації на ЗАЕС та її ядерної і фізичної захищеності

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі відвідав Запорізьку АЕС з метою оцінки ситуації на окупованій росіянами станції. Про це він повідомив у соцмережі Х (Twitter).

«Під час свого 4-го візиту на ЗАЕС провів оцінку дотримання 5 принципів захисту станції, а також стану систем енергопостачання та охолодження, рівня кваліфікації персоналу тощо. Це – життєво важливі оцінки для безпеки та захищеності об'єкта, і тут немає місця для самозаспокоєння», – заявив гендиректор МАГАТЕ.

За словами Гроссі, ця важлива поїздка дала змогу отримати повну оцінку нинішньої ситуації на ЗАЕС та її ядерної і фізичної захищеності.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з главою МАГАТЕ безпекову ситуацію на Запорізькій АЕС.

«Було обговорено актуальну безпекову ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції та ризики, які становить її окупація російськими військами. Глава держави вкотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізької АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією», – йдеться в повідомленні.

Раніше глави МАГАТЕ та Міненерго попереджали про катастрофу на ЗАЕС.

Гроссі повідомив, що на АЕС було 10 тис. працівників – зараз відбувається велике скорочення, при цьому планується заміна 400 людей. Він наголосив, що стан станції «крихкий та делікатний», занепокоєння викликає як персонал станції, так і зовнішнє енергопостачання (за весь час було вісім відключень).

Читайте також: Іран розпочав будівництво нового ядерного реактора
Теги: Міненерго будівництво окупація МАГАТЕ Запорізька АЕС деокупація соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Двері та вікна Нікопольського феросплавного забиті фанерою. Росіяни обстрілюють підприємство щодня
Зупинилися, щоби дожити до перемоги. Репортаж із найбільшого у Європі феросплавного заводу лінія фронту
9 сiчня, 10:05
Як повідомило Міненерго, стаття Forbes про співпрацю «Енергоатому» та американської компанії Westinghouse «повторює російські наративи»
Навіщо купувати атомний секонхенд? Міненерго прокоментувало скандальну статтю
8 сiчня, 17:37
Все менше українців дивляться телемарафон «Єдині новини» і довіряють йому
А що думаєте про телемарафон ви? Інформаційна безпека
8 сiчня, 12:00
Росія окупувала Запорізьку АЕС у березні 2022 року
Окупанти заблокували доступ експертів МАГАТЕ до трьох реакторів ЗАЕС
13 сiчня, 07:36
Польща збільшує потужності військових заводів – ЗМІ
Польща збільшує потужності військових заводів – ЗМІ
15 сiчня, 11:37
Маск зробив ставку на дрони у майбутніх війнах
Ілон Маск пофантазував, якими будуть війни майбутнього
25 сiчня, 10:08
Судноплавні шляхи та китайські дослідницькі станції в Арктичному регіоні
Китай будує новий трансполярний морський шлях, щоб втерти носа Росії
30 сiчня, 08:00
Яким раніше був дизайн закладу
«Ніби турецький хамам». Соцмережі обговорюють новий інтер'єр львівської «Цукерні»
2 лютого, 18:04
Напередодні Анджей Дуда в інтерв’ю польському каналу сказав, що не знає, чи Україна зможе відновити контроль над окупованим Кримом
Президент Польщі пояснив свою неоднозначну заяву про деокупацію Криму
3 лютого, 14:13

Політика

Зеленський назвав ключове завдання України у 2024 році
Зеленський назвав ключове завдання України у 2024 році
Умєров провів розмову з очільником Пентагону
Умєров провів розмову з очільником Пентагону
Постачання боєприпасів, дронів та ППО. Зеленський зустрівся з Жозепом Боррелем
Постачання боєприпасів, дронів та ППО. Зеленський зустрівся з Жозепом Боррелем
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Данілов анонсував нову посаду, яка допоможе покращити комунікацію із Заходом
Данілов анонсував нову посаду, яка допоможе покращити комунікацію із Заходом
Кулеба пояснив, як ЄС може збільшити обсяги надання боєприпасів Україні
Кулеба пояснив, як ЄС може збільшити обсяги надання боєприпасів Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
46K
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
43K
Юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК
27K
Проживання з особами похилого віку, які потребують догляду, не рятує від мобілізації – рішення суду
13K
Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці
11K
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід

Новини

День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Вчора, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
6 лютого, 16:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua