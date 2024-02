Гендиректор МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі відвідав Запорізьку АЕС з метою оцінки ситуації на окупованій росіянами станції. Про це він повідомив у соцмережі Х (Twitter).

«Під час свого 4-го візиту на ЗАЕС провів оцінку дотримання 5 принципів захисту станції, а також стану систем енергопостачання та охолодження, рівня кваліфікації персоналу тощо. Це – життєво важливі оцінки для безпеки та захищеності об'єкта, і тут немає місця для самозаспокоєння», – заявив гендиректор МАГАТЕ.

On my 4th visit to ZNPP, assessed observance of @iaeaorg’s 5 principles for protecting the plant & status of current power and cooling systems, levels of qualified staff, among others.



These are vital assessments for the facility's safety and security—no place for complacency. pic.twitter.com/jOiCQwwmnp