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Зеленський обговорив з главою МАГАТЕ безпекову ситуацію на Запорізькій АЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський обговорив з главою МАГАТЕ безпекову ситуацію на Запорізькій АЕС
Зеленський запросив Гроссі узяти участь у Глобальному саміті миру
фото з відкритих джерел

Зеленський та Гроссі проговорили ризики, які становить окупація Запорізької АЕС російськими військами

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні візиту керівника агентства на Запорізьку АЕС. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

«Було обговорено актуальну безпекову ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції та ризики, які становить її окупація російськими військами. Глава держави вкотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізької АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією», – йдеться в повідомленні.

Зеленський також висловив подяку за підтримку української формули миру з боку агентства та практичні кроки з імплементації її першого пункту «Радіаційна та ядерна безпека».

«Участь МАГАТЕ в реалізації першого пункту української формули миру важлива. Запрошую вас узяти участь у Глобальному саміті миру, що запланований у Швейцарії», – зазначив президент.

Під час зустрічі також було наголошено на важливості обрання України до складу Ради керуючих МАГАТЕ до 2025 року.

Як повідомлялося, до Києва із робочим візитом прибув генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі. Він провів зустріч з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому.

Нагадаємо, голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив на засіданні Ради Безпеки ООН про «реальну загрозу» великої ядерної аварії на Запорізькій АЕС. Він зазначив, що у Москві планує провести «політичний і технічний діалог», а в ході візиту на Запорізьку АЕС має намір зустрітися з представниками Росатому, які управляють нині захопленим об'єктом.

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Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ Володимир Зеленський окупація президент

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