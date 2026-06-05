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Сигнал Трампу чи пропозиція Путіну? Аналітики розібрали лист Зеленського до диктатора

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сигнал Трампу чи пропозиція Путіну? Аналітики розібрали лист Зеленського до диктатора
Лист Зеленського до Путіна міг переслідувати одразу кілька цілей
фото: glavcom.ua

Американське видання припустило, що звернення українського президента могло переслідувати одразу кілька політичних цілей.

Президент України Володимир Зеленський міг адресувати свій відкритий лист російському диктатору Володимиру Путіну не лише Кремлю, а й президенту США Дональду Трампу. Такого висновку дійшла газета The New York Times, аналізуючи звернення українського лідера, оприлюднене 4 червня, інформує «Главком».

Мирна пропозиція та особистий виклик Путіну

У своєму листі Зеленський запропонував Путіну провести особисту зустріч у третій країні для обговорення шляхів досягнення миру. Водночас український президент не обмежився лише закликами до переговорів. У зверненні він також згадав про економічні проблеми Росії, удари по її території, залежність Москви від Китаю та навіть вік російського диктатора.

«Після 26 років старість почала брати своє», – написав Зеленський про Путіна.

Як зазначає The New York Times, лист поєднав у собі мирну ініціативу та різку критику керівника Кремля. Саме тому американські журналісти поставили питання про справжню мету такого звернення.

Сигнал після ударів по Росії та меседж для США

Видання звертає увагу, що лист з'явився на тлі успішних українських ударів безпілотниками по російських об'єктах, зокрема нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі. На думку авторів матеріалу, звернення могло бути спробою продемонструвати вразливість Росії та посилити інформаційний ефект від цих атак.

Водночас журналісти не виключають, що Зеленський намагався привернути увагу президента США Дональда Трампа, який останніми місяцями активно заявляє про необхідність завершення війни та власну роль у переговорному процесі.

Альтернативний формат переговорів

У листі український президент також запропонував проводити потенційні переговори за участю європейських країн у Швейцарії, Туреччині або одній з арабських держав. Таким чином Київ фактично окреслив альтернативний формат мирного процесу.

Окремо Зеленський порушив тему можливих домовленостей між Москвою та Вашингтоном щодо України.

«Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкориджі», – написав глава держави.

У The New York Times зазначають, що лист міг переслідувати кілька цілей одночасно: дати поштовх мирним переговорам, продемонструвати слабкість Кремля, вплинути на громадську думку всередині Росії або донести певний сигнал до американської адміністрації.

Нагадаємо, увечері 4 червня Офіс президента оприлюднив відкритий лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна. Український лідер запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни та заявив про готовність України припинити вогонь на час переговорів. Також Київ запропонував масштабний обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

У Кремлі підтвердили отримання звернення українського президента. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путіну доповіли про лист Зеленського. Водночас він зазначив, що наразі між Росією та Україною немає офіційних каналів комунікації.

На лист відреагував і президент США Дональд Трамп. За його словами, сама можливість обговорення особистої зустрічі між сторонами є позитивним сигналом, а Сполучені Штати доклали значних зусиль для створення умов для такого діалогу.

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Теги: Володимир Зеленський путін переговори

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