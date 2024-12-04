У Тбілісі на акції протесту затримано дворазового чемпіона світу з боротьби (відео)

Протести у грузинській столиці тривають уже тиждень

У Тбілісі силовики затримали дворазового чемпіона світу з боротьби Зураба Датунашвілі, який відкрито підтримує протести і бере участь в акціях. Про це повідомило «Эхо Кавказа».

У готелі Courtyard Marriott, де проходили консультації лідерів опозиції, сталася бійка. У ході сутички затримано спортсмена, активіста «Коаліції за зміни» Зураба Датунашвілі.

Момент затримання в Тбілісі дворазового чемпіона світу з боротьби Зураба Датунашвілі, який відкрито підтримує протести і бере участь в акціях.



32-річний Зураб Датунашвілі - триразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон світу, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 2020 року. pic.twitter.com/8asuVlWSf1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 4, 2024

Як відомо, 32-річний Зураб Датунашвілі – триразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон світу, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 2020 року. Він оголосив, що йде в політику в березні цього року і приєднався до партії «Ахалі».

Крім того, сьогодні, 4 грудня, грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.