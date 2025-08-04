Паспорти вилучають навіть у пенсіонерів: Китай посилює ізоляцію громадян

Для китайців відрядження за кордон «для звичайних досліджень, обміну досвідом та навчання» повністю заборонені

Китайська влада стрімко посилює заходи щодо обмеження контактів державних службовців з іноземцями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Уряд не лише забороняє закордонні поїздки, а й масово вилучає паспорти у працівників-бюжетників, створюючи безпрецедентну систему контролю.

За інформацією видання, у численних містах Китаю державним службовцям тепер потрібний спеціальний дозвіл на виїзд за кордон навіть з особистих причин. Відрядження за кордон «для звичайних досліджень, обміну досвідом та навчання» повністю заборонені. Більше того, у більшості провінцій особи, які здобули освіту за кордоном, тепер не можуть претендувати на певні державні посади.

Особливо тривожним виглядає масштаб обмежень. Заборони поширюються на всіх без винятку держслужбовців, включаючи шкільних вчителів, вихователів дитячих садків, лікарів та рядових співробітників державних компаній, які не мають доступу до державної таємниці чи іншої секретної інформації. У деяких містах влада не повертає паспорти навіть після виходу держслужбовців на пенсію, що фактично позбавляє їх права на свободу пересування на все життя.

Історична довідка демонструє, що заборона на закордонні поїздки для високопосадовців діє в Китаї вже понад два десятиліття. Однак за нинішнього лідера Сі Цзіньпіна, який прийшов до влади в 2012 році, контроль значно посилився і поширився на держслужбовців набагато нижчого рівня. Експерти видання вважають, що ці правила є спробою центральної влади зміцнити політичну дисципліну та ідеологічну лояльність серед державних службовців.

Контроль виходить далеко межі обмеження пересування. Двоє співрозмовників газети розповіли, що їм наказали надати роботодавцям доступ до особистих акаунтів у соціальних мережах. Інший респондент повідомив, що зобов'язаний повідомляти роботодавця навіть про тимчасовий від'їзд із міста, де він працює. Деякі місцеві органи влади пішли ще далі, заборонивши держслужбовцям збиратися на обідню перерву.

За даними повідомлень у китайських соціальних мережах, деяким держслужбовцям країни було наказано припинити обідати в ресторанах групами більше трьох осіб після серії смертей, пов'язаних із надмірним вживанням алкоголю на банкетах, а також на тлі політики жорсткої економії Пекіна для боротьби з корупцією.

До слова, у Китаї влада стала платити родинам сотні доларів заради збільшення народжуваності.Влада Китаю запровадила щорічну виплату в $500 заради підняття демографії.