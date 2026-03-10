Головна Світ Політика
США та Ізраїль розійшлися у планах завершення війни з Іраном

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США та Ізраїль розійшлися у планах завершення війни з Іраном
Трамп натякнув на швидке завершення війни, Нетаньягу – на її продовження
фото: AP

Заяви Трампа і Нетаньягу про майбутнє війни почали різко різнитися

Позиції США та Ізраїлю щодо завершення війни проти Ірану почали розходитися. Президент США Дональд Трамп сигналізує про готовність до деескалації, тоді як прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу натякає на продовження кампанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявив, що військові цілі Вашингтона у війні проти Ірану «практично виконані» і конфлікт може завершитися найближчим часом. «Наші військові цілі були практично повністю виконані», – сказав він, додавши, що війна завершиться «дуже скоро».

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дав зрозуміти, що ізраїльська сторона може продовжити операцію значно довше. За його словами, метою Ізраїлю є «дати іранському народу можливість скинути ярмо тиранії», що фактично означає тиск на чинний режим у Тегерані.

Експерти зазначають, що США та Ізраїль мають спільні, але не повністю однакові цілі у цьому конфлікті. «США та Ізраїль мають цілі, які частково збігаються, але не є ідентичними», – сказав Майкл Сінгх, колишній директор з питань Близького Сходу в Раді національної безпеки США за президентства Джорджа Буша.

За його словами, різниця у підходах пояснюється географією та політичними реаліями. «Коли ця війна завершиться, США можуть згорнути операцію і переключитися на інші пріоритети. Ізраїль же є частиною Близького Сходу і змушений буде жити з наслідками конфлікту з Іраном», – зазначив він.

До слова, військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану стала найвищою точкою реалізації стратегії «Америка понад усе», де традиційні союзи поступилися місцем одностороннім діям. Адміністрація Дональда Трампа фактично відмовилася від дипломатичної підготовки та координації, які були характерними для попередніх воєн у Перській затоці. Навіть найближчі партнери по НАТО були поставлені перед фактом початку бойових дій, що спричинило хаос у дипломатичних колах та поставило під загрозу безпеку іноземних громадян у зоні конфлікту.

Теги: США Ізраїль Іран війна

