Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран дозволив малайзійським суднам вихід через Ормузьку протоку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ібрагім: Я хотів подякувати президенту Ірану за дозвіл на дострокове проходження
фото: Bloomberg

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, що наразі триває робота над остаточним звільненням нафтових танкерів країни 

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім у спеціальному телезверненні підтвердив, що Тегеран надав дозвіл малайзійським суднам, які були заблоковані в Перській затоці, повернутися додому. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Цей крок став значущим винятком у фактичній блокаді стратегічного водного шляху, що триває майже місяць з моменту початку військових ударів США та Ізраїлю по Ірану. Наразі малайзійська сторона працює над остаточним звільненням своїх нафтових танкерів та екіпажів, щоб вони могли безпечно завершити подорож.

Ситуація в регіоні залишається критичною для енергетичної безпеки Азії. Хоча Малайзія є видобувником нафти та газу, вона критично залежить від імпорту сирої нафти з Близького Сходу через Ормузьку протоку. Через поглиблення енергетичної кризи Анвар Ібрагім закликав приватний сектор країни наслідувати приклад державних установ і переводити працівників на дистанційний режим роботи задля економії палива.

Прем'єр-міністр Малайзії також зазначив, що Тегеран відчуває себе неодноразово ошуканим у минулих дипломатичних процесах. За словами малайзійського лідера, іранська сторона вважає неможливим перехід до мирних переговорів без надання чітких та юридично обов'язкових гарантій безпеки для своєї держави. Малайзія продовжує дотримуватися прагматичної лінії, визнаючи право Ірану на захист суверенітету і водночас закликаючи до якнайшвидшого припинення воєнних дій.

Як повідомлялося, Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.

Теги: Малайзія Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua