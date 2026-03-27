Іран дозволив малайзійським суднам вихід через Ормузьку протоку

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, що наразі триває робота над остаточним звільненням нафтових танкерів країни

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім у спеціальному телезверненні підтвердив, що Тегеран надав дозвіл малайзійським суднам, які були заблоковані в Перській затоці, повернутися додому. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Цей крок став значущим винятком у фактичній блокаді стратегічного водного шляху, що триває майже місяць з моменту початку військових ударів США та Ізраїлю по Ірану. Наразі малайзійська сторона працює над остаточним звільненням своїх нафтових танкерів та екіпажів, щоб вони могли безпечно завершити подорож.

Ситуація в регіоні залишається критичною для енергетичної безпеки Азії. Хоча Малайзія є видобувником нафти та газу, вона критично залежить від імпорту сирої нафти з Близького Сходу через Ормузьку протоку. Через поглиблення енергетичної кризи Анвар Ібрагім закликав приватний сектор країни наслідувати приклад державних установ і переводити працівників на дистанційний режим роботи задля економії палива.

Прем'єр-міністр Малайзії також зазначив, що Тегеран відчуває себе неодноразово ошуканим у минулих дипломатичних процесах. За словами малайзійського лідера, іранська сторона вважає неможливим перехід до мирних переговорів без надання чітких та юридично обов'язкових гарантій безпеки для своєї держави. Малайзія продовжує дотримуватися прагматичної лінії, визнаючи право Ірану на захист суверенітету і водночас закликаючи до якнайшвидшого припинення воєнних дій.

Як повідомлялося, Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.