Скільки разів Трамп висував дедлайни Ірану – підрахунок Sky News

Ультиматуми США змінювалися протягом двох тижнів. Від погроз ударів до відтермінувань

За короткий період Трамп щонайменше чотири рази змінював або встановлював нові дедлайни для Тегерана

Президент США Дональд Трамп щонайменше чотири рази встановлював дедлайни для Ірану протягом останніх тижнів. Про це свідчить аналіз Sky News, який простежив зміну ультиматумів Вашингтона, пише «Главком».

Першу жорстку заяву Трамп зробив 21 березня, коли пригрозив «завдати удару та знищити» енергетичну інфраструктуру Ірану, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку протягом 48 годин.

Вже 23 березня риторика змінилася. Після переговорів президент США оголосив про відтермінування можливих ударів на п’ять днів, назвавши діалог «дуже добрим і продуктивним».

27 березня дедлайн знову перенесли – цього разу до 6 квітня. За словами Трампа, це сталося на прохання іранської сторони.

Останню заяву він зробив 4 квітня, знову повернувшись до жорсткого тону: «час спливає», наголосивши, що Іран має лише 48 годин для ухвалення рішення.

Водночас, за підрахунками Axios, президент США Дональд Трамп щонайменше 12 разів у березні заявляв або натякав, що війна проти Ірану наближається до завершення, попри те, що бойові дії тривають уже понад п’ять тижнів.