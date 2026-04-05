Скільки разів Трамп висував дедлайни Ірану – підрахунок Sky News

Іванна Гончар
Ультиматуми США змінювалися протягом двох тижнів. Від погроз ударів до відтермінувань
За короткий період Трамп щонайменше чотири рази змінював або встановлював нові дедлайни для Тегерана

Президент США Дональд Трамп щонайменше чотири рази встановлював дедлайни для Ірану протягом останніх тижнів. Про це свідчить аналіз Sky News, який простежив зміну ультиматумів Вашингтона, пише «Главком».

Першу жорстку заяву Трамп зробив 21 березня, коли пригрозив «завдати удару та знищити» енергетичну інфраструктуру Ірану, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку протягом 48 годин.

Вже 23 березня риторика змінилася. Після переговорів президент США оголосив про відтермінування можливих ударів на п’ять днів, назвавши діалог «дуже добрим і продуктивним».

27 березня дедлайн знову перенесли – цього разу до 6 квітня. За словами Трампа, це сталося на прохання іранської сторони.

Останню заяву він зробив 4 квітня, знову повернувшись до жорсткого тону: «час спливає», наголосивши, що Іран має лише 48 годин для ухвалення рішення.

Водночас, за підрахунками Axios, президент США Дональд Трамп щонайменше 12 разів у березні заявляв або натякав, що війна проти Ірану наближається до завершення, попри те, що бойові дії тривають уже понад п’ять тижнів. 

Читайте також:

Читайте також

Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
6 березня, 21:00
Зустріч голову судової влади Ірану Голама Хоссейна Мохсені Еджеї, президента Ірану Масуда Пезешкіана та аятоли Аліреза Арафі, члена Ради вартових,
CNN: В Іран стався розкол після смерті Хаменеї
8 березня, 06:57
Трамп заявив, що Росія не допомагає Ірану
Трамп заявив, що Росія не допомагає Ірану
8 березня, 00:28
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
9 березня, 01:47
Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії
Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії
10 березня, 00:46
Трамп вважає Кубу ще однією Венесуелою, але він помиляється. Поясненя Politico
Трамп вважає Кубу ще однією Венесуелою, але він помиляється. Поясненя Politico
24 березня, 01:31
Зеленський дав інтерв'ю закордонним медіа
Президент викрив цинічний бартер Путіна: подробиці
26 березня, 13:42
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
2 квiтня, 05:49
Демократи впевнені у поразці США у війні з Іраном
Демократи впевнені у поразці США у війні з Іраном
2 квiтня, 23:30

Політика

Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
Назвали неврівноваженим і божевільним: сенатори відреагували на заяву Трампа з лайкою
Назвали неврівноваженим і божевільним: сенатори відреагували на заяву Трампа з лайкою
Україна та Сирія домовилися відкрити посольства в Києві та Дамаску
Україна та Сирія домовилися відкрити посольства в Києві та Дамаску

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
