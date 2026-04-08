Трамп погодився на перемир'я з Іраном

Іванна Гончар
фото: Reuters

Вашингтон отримав від Тегерана пропозицію, яка може стати основою для домовленостей

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність призупинити військові дії проти Ірану на два тижні, оголосивши про початок двостороннього перемир’я. За його словами, це рішення пов’язане з досягненням ключових військових цілей і значним прогресом у переговорах щодо довгострокового миру на Близькому Сході. Про це він написав у своїй соцмережі, передає «Главком».

«Я погоджуюся призупинити бомбардування та атаки на Іран на період двох тижнів. Це буде двостороннє припинення вогню», – заявив Трамп.

Президент США наголосив, що американська сторона вже «досягла і перевиконала всі військові цілі», а також просунулась у переговорах щодо мирної угоди.

«Причина цього рішення в тому, що ми вже досягли і перевищили всі військові цілі та дуже просунулися у досягненні остаточної угоди щодо довгострокового миру з Іраном і миру на Близькому Сході», – зазначив він.

Трамп також повідомив, що Вашингтон отримав від Тегерана пропозицію, яка може стати основою для домовленостей.

«Ми отримали 10-пунктну пропозицію від Ірану і вважаємо, що це робоча основа для переговорів», – сказав президент.

За його словами, більшість суперечливих питань уже погоджено, а двотижнева пауза необхідна для фіналізації угоди.

«Майже всі ключові питання, які раніше викликали розбіжності, вже узгоджені між США та Іраном, але двотижневий період дозволить завершити й укласти угоду», – додав Трамп.

Президент США також підкреслив важливість цього моменту для регіону. «Від імені Сполучених Штатів Америки, як президент, а також представляючи країни Близького Сходу, для мене честь, що ця довготривала проблема близька до вирішення», – підсумував він.

До слова, США витратили від $22,3 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів.

Зауважимо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.

