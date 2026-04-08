Трамп погодився на перемир'я з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність призупинити військові дії проти Ірану на два тижні, оголосивши про початок двостороннього перемир’я. За його словами, це рішення пов’язане з досягненням ключових військових цілей і значним прогресом у переговорах щодо довгострокового миру на Близькому Сході. Про це він написав у своїй соцмережі, передає «Главком».

«Я погоджуюся призупинити бомбардування та атаки на Іран на період двох тижнів. Це буде двостороннє припинення вогню», – заявив Трамп.

Президент США наголосив, що американська сторона вже «досягла і перевиконала всі військові цілі», а також просунулась у переговорах щодо мирної угоди.

«Причина цього рішення в тому, що ми вже досягли і перевищили всі військові цілі та дуже просунулися у досягненні остаточної угоди щодо довгострокового миру з Іраном і миру на Близькому Сході», – зазначив він.

Трамп також повідомив, що Вашингтон отримав від Тегерана пропозицію, яка може стати основою для домовленостей.

«Ми отримали 10-пунктну пропозицію від Ірану і вважаємо, що це робоча основа для переговорів», – сказав президент.

За його словами, більшість суперечливих питань уже погоджено, а двотижнева пауза необхідна для фіналізації угоди.

«Майже всі ключові питання, які раніше викликали розбіжності, вже узгоджені між США та Іраном, але двотижневий період дозволить завершити й укласти угоду», – додав Трамп.

Президент США також підкреслив важливість цього моменту для регіону. «Від імені Сполучених Штатів Америки, як президент, а також представляючи країни Близького Сходу, для мене честь, що ця довготривала проблема близька до вирішення», – підсумував він.

До слова, США витратили від $22,3 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів.

Зауважимо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.