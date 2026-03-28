Трамп публічно принизив ключового союзника США на Близькому Сході

Надія Карбунар
Трамп здивував заявою про Мухаммеда бін Салмана
фото: The White House﻿/Facebook

«Він не думав, що доведеться цілувати мою дупу», – сказав Трамп про принца Саудівської Аравії

Президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, заявивши, що той був змушений змінити своє ставлення до Вашингтона. Як інформує «Главком», про це глава Білого дому заявив під час виступу у Майамі.

За словами Трампа, бін Салман вважав, що США за його керівництва залишаться слабкою країною і продовжать втрачати вплив. Однак, тепер, як хвалиться Трамп, ситуація змінилася, і саудівська сторона змушена поводитися обережніше і шанобливо.

«Він не думав, що доведеться цілувати мою дупу. Він вважав, що я буду черговим посереднім американським президентом. Лузером з країною, що розвалюється. Передайте йому, що йому краще бути ввічливим зі мною», – заявив американський лідер.

При цьому ще кілька днів тому Трамп назвав цього принца воїном і заявив, що Саудівська Аравія бореться на одній стороні зі США.

Раніше президент США Дональд Трамп під час виступу на саміті Future Investment Initiative в Маямі заявив, що вважає себе миротворцем та хотів би, аби його запам'ятали саме в такій ролі. 

Також президент США Дональд Трамп закликав Іран відкрити Ормузьку протоку, водночас назвавши її «протокою Трампа».

