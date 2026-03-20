Прем'єр Ізраїлю назвав умову зміни режиму в Ірані

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Беньямін Нетаньягу заявив про необхідність наземної операції в Ірані
фото з відкритих джерел

Одних авіаударів недостатньо – у Тель-Авіві відкрито заговорили про наземний компонент

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що для зміни режиму в Ірані недостатньо лише повітряних ударів – необхідна також наземна операція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

За словами глави ізраїльського уряду, нині Ізраїль разом зі США завдає ударів по балістичних ракетах та ядерній програмі Ірану, однак цього недостатньо для досягнення стратегічної мети. «Не можна замінити одного аятоллу іншим. Не можна замінити Гітлера іншим Гітлером», – заявив Нетаньягу.

Він наголосив, що вирішальна роль у зміні влади в Ірані має належати самому іранському народу. «Ми можемо створити умови, але вони (іранці – ред.) повинні використати ці умови у певний момент», – сказав прем’єр.

Водночас Нетаньягу прямо вказав на обмеженість повітряної кампанії. «Можна зробити багато речей з повітря, і ми робимо, але… також має бути наземний компонент», – зазначив він.

До слова, українські порти, які продовжують працювати в умовах війни, викликали інтерес у країн Близького Сходу, що стикаються з новими безпековими викликами. Попри блокаду, мінування акваторій та регулярні атаки з боку Росії, українська портова інфраструктура змогла адаптуватися і забезпечити стабільну роботу.

Нагадаємо, що США прискорили відправку на Близький Схід ще кількох тисяч морських піхотинців і моряків. 11-та експедиційна група морської піхоти (MEU), до складу якої входить щонайменше 2200 морських піхотинців, має вирушити з Сан-Дієго найближчими днями – раніше, ніж планувалося.

Раніше серед республіканців виникли розбіжності щодо фінансування війни з Іраном, оскільки частина законодавців не готова підтримати нові витрати без чіткого плану Білого дому.

