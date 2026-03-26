Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран почав формалізувати контроль над Ормузькою протокою за допомогою «платних пунктів»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Іран почав формалізувати контроль над Ормузькою протокою за допомогою «платних пунктів»
Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу
фото: AP

Представники ООН наголосили, що встановлення зборів прямо порушують Конвенцію ООН з морського права

Тегеран фактично перебрав на себе роль «охоронця» Ормузької протоки, що дозволяє йому контролювати найважливіший світовий шлях постачання нафти та гарантувати експорт власної сировини до Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними морських організацій та свідченнями екіпажів, іранська сторона створила систему, подібну до платних пунктів пропуску. Судна змушені заходити в територіальні води Ірану для перевірок Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Окремі судна вже здійснили оплату за прохід, причому транзакції проводяться в китайських юанях через спеціально визначених посередників.

Через воєнні дії обсяги перевезень нафти протокою впали на 90%, що спровокувало стрибок цін та енергодефіцит в Азії. Наразі більшість трафіку становлять судна, пов'язані з Іраном, а основним отримувачем сировини залишаються приватні нафтопереробні заводи Китаю, які ігнорують санкції США. Для безпечного проходження компанії мають надавати КВІР детальні дані про вантаж та екіпаж, після чого судна отримують спеціальний код і супровід. Багато перевізників вимикають системи ідентифікації через ризики, оскільки за час конфлікту вже зафіксовано пошкодження 18 суден та загибель моряків.

Дії Тегерана викликали жорстку міжнародну реакцію: представники ОАЕ назвали таку політику «економічним тероризмом», що дестабілізує світовий ринок. Юристи та представники ООН наголошують, що встановлення зборів і обмеження вільного судноплавства прямо порушують Конвенцію ООН з морського права. Водночас іранська влада намагається легалізувати ці заходи через внутрішнє законодавство, готуючи законопроєкт про офіційне стягнення плати за нагляд у протоці, мотивуючи це заходами безпеки.

Як повідомлялося, Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.

Теги: Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ормузька протока є однією з ключових морських артерій, через яку зазвичай проходить п’ята частина світового видобутку нафти
Блокування Ормузької протоки. Світові лідери звернулися до Ірану з вимогою
19 березня, 19:04
Американський чиновник наголосив, що ініціатива щодо спілкування виходила від Арагчі
Axios: Іран та США провели приховані переговори
17 березня, 07:09
Трамп обрав назву операції проти Ірану «Епічна лють» з 20 запропонованих варіантів
Трамп розповів, як обирав назву операції проти Ірану
12 березня, 03:26
Трамп заявив, що Росія не допомагає Ірану
Трамп заявив, що Росія не допомагає Ірану
8 березня, 00:28
Сам Трамп відкинув опитування, які демонструють низьку підтримку військової операції США проти Ірану
Як американці відреагували на дії адміністрації Трампа проти Ірану: опитування
5 березня, 04:59
Відпустки солдатів і офіцерів скасували, а військових, які перебували поза частинами, відкликали до підрозділів
Азербайджан привів війська у бойову готовність на кордоні з Іраном
5 березня, 04:11
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
ППО НАТО знищила іранську балістичну ракету біля Туреччини
Туреччина перехопила іранську балістичну ракету біля свого кордону
4 березня, 14:15
Королівство офіційно засудило іранські атаки, назвавши їх кричущим порушенням міжнародного права
Саудівська Аравія оголосила повну солідарність із союзниками у війні з Іраном
28 лютого, 13:46

Політика

Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
Переговори з Іраном зрушили з місця: Рубіо заявив про прогрес
Переговори з Іраном зрушили з місця: Рубіо заявив про прогрес
Президент Ірану подякував Путіну за «натхнення у війні»
Президент Ірану подякував Путіну за «натхнення у війні»
Російська делегація з держдуми прибула до США: навіщо цей візит
Російська делегація з держдуми прибула до США: навіщо цей візит
«Це не наша війна». Трамп зробив заяву про Україну
«Це не наша війна». Трамп зробив заяву про Україну
Поставки зброї Україні скорочують? Трамп прокоментував чутки
Поставки зброї Україні скорочують? Трамп прокоментував чутки

Новини

Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Сьогодні, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua