Іран почав формалізувати контроль над Ормузькою протокою за допомогою «платних пунктів»

Представники ООН наголосили, що встановлення зборів прямо порушують Конвенцію ООН з морського права

Тегеран фактично перебрав на себе роль «охоронця» Ормузької протоки, що дозволяє йому контролювати найважливіший світовий шлях постачання нафти та гарантувати експорт власної сировини до Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними морських організацій та свідченнями екіпажів, іранська сторона створила систему, подібну до платних пунктів пропуску. Судна змушені заходити в територіальні води Ірану для перевірок Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Окремі судна вже здійснили оплату за прохід, причому транзакції проводяться в китайських юанях через спеціально визначених посередників.

Через воєнні дії обсяги перевезень нафти протокою впали на 90%, що спровокувало стрибок цін та енергодефіцит в Азії. Наразі більшість трафіку становлять судна, пов'язані з Іраном, а основним отримувачем сировини залишаються приватні нафтопереробні заводи Китаю, які ігнорують санкції США. Для безпечного проходження компанії мають надавати КВІР детальні дані про вантаж та екіпаж, після чого судна отримують спеціальний код і супровід. Багато перевізників вимикають системи ідентифікації через ризики, оскільки за час конфлікту вже зафіксовано пошкодження 18 суден та загибель моряків.

Дії Тегерана викликали жорстку міжнародну реакцію: представники ОАЕ назвали таку політику «економічним тероризмом», що дестабілізує світовий ринок. Юристи та представники ООН наголошують, що встановлення зборів і обмеження вільного судноплавства прямо порушують Конвенцію ООН з морського права. Водночас іранська влада намагається легалізувати ці заходи через внутрішнє законодавство, готуючи законопроєкт про офіційне стягнення плати за нагляд у протоці, мотивуючи це заходами безпеки.

Як повідомлялося, Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.