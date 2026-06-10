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Україна відправить до країн Балтії фахівців із захисту від дронів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна відправить до країн Балтії фахівців із захисту від дронів
Зеленський перебуває в Естонії на саміті «Україна – Нордично-Балтійська вісімка»
фото: Офіс Президента України

Зеленський: готові діяти в межах Drone Deal – так само, як наші експерти вже допомагають на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий направити до країн Балтії та інших партнерів у Європі експертні групи для захисту від дронів. Про це він повідомив під час прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Таллінні, пише «Главком».

Що запропонував Зеленський

Свою пропозицію президент пояснив через формат Drone Deal – програму багаторічної співпраці між Україною і країнами-партнерами у сфері безпеки неба.

«Зараз ми готові робити те саме з нашими близькими партнерами в Європі. Можемо діяти завдяки Drone Deal. Ми готові відправити свої експертні групи», – заявив Зеленський.

Київ уже надсилав своїх фахівців до країн Близького Сходу, аби ті допомагали протидіяти іранським бойовим безпілотникам. Тепер цей досвід готові перенести на Балтію та сусідні регіони Європи.

Того ж дня, 9 червня, Зеленський підписав Drone Deal із прем'єром Латвії Андрісом Кулбергсом. Угода передбачає спільне виробництво та обмін досвідом.

Чому це важливо для Балтії

Питання безпеки неба у регіоні загострилося після кількох гучних інцидентів. 7 травня два українські безпілотники впали поблизу занедбаного нафтосховища в латвійській Резекне – за 60 кілометрів від кордону з Росією. Це стало причиною урядової кризи в Латвії: міністр оборони країни пішов у відставку. 20 травня повітряну тривогу оголосили у Вільнюсі.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала провокатором Росію, а Литва закликала Європу адаптуватися до таких інцидентів. МЗС України спростувало причетність Києва до падіння дронів у Латвії, водночас визнавши, що деякі безпілотники, які летять у бік Росії, інколи збиваються з курсу.

Про що ще говорили в Таллінні

Зеленський відвідав Естонію на саміті «Україна – Нордично-Балтійська вісімка» (NB8), до якого входять Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція. На порядку денному – посилення ППО України, санкційний тиск на Росію та євроінтеграція. Зеленський також говорив про розвиток антибалістичного захисту всієї Європи та підготовку нових угод у форматі Drone Deal.

Раніше він зустрівся з прем'єром Фінляндії Петтері Орпо – говорили про антибалістику і Drone Deal – та нагородив прем'єра Естонії почесним орденом.

Нагадаємо, у березні «Главком» повідомляв, що Зеленський зустрівся з українськими фахівцями, які допомагають Саудівській Аравії збивати дрони. Тоді ж президент наголосив, що Україна має найбільшу в світі експертизу з протидії «шахедам».

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Теги: Швеція президент євроінтеграція Україна Володимир Зеленський Литва Норвегія Балтія Данія Фінляндія Латвія Ісландія Естонія Офіс президента

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