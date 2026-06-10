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Велика Британія допоможе Україні створити альтернативу Patriot

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Велика Британія допоможе Україні створити альтернативу Patriot
За перші три дні боїв на Близькому Сході було витрачено близько 800 ракет PAC-3 – більше, ніж Україна використала майже за п'ять років війни
фото з відкритих джерел

Telegraph: союзники хочуть створити «європейський Patriot» – дешевший і придатний для масового виробництва

Велика Британія та європейські союзники допоможуть Україні розробити власну систему протиракетної оборони, яка знизить залежність Києва від американських комплексів Patriot. Причина – гостра нестача перехоплювачів PAC-3, яка загострилася через війну США з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Що планують союзники

За даними видання, один із співрозмовників, знайомих із планами коаліції, описав проєкт як спробу створити «європейський Patriot» – дешевший аналог американської системи, придатний для масштабного виробництва. НАТО вже координує процес: альянс проводить зустрічі з представниками оборонної промисловості, радниками з національної безпеки та чиновниками країн-членів.

Сам президент України Володимир Зеленський підтвердив домовленості після переговорів у Лондоні 7 червня з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Країни E3 – Велика Британія, Німеччина, Франція – допоможуть нам з антибалістикою. До речі, сподіваюся, що нам вдасться розробити європейську антибалістичну систему разом із Великою Британією. Ми над цим працюємо. Це потрібно нам, і це потрібно Великій Британії», – заявив президент.

В обмін Україна готова ділитися бойовим досвідом, накопиченим за чотири роки повномасштабної війни. За словами Зеленського, ці знання мають величезну цінність і НАТО дуже зацікавлене в них.

Чому PAC-3 стало дефіцитом

Нестача американських перехоплювачів – одна з найгостріших проблем української ППО. Зеленський раніше заявляв, що лише за перші три дні боїв на Близькому Сході було витрачено близько 800 ракет PAC-3 – більше, ніж Україна використала майже за п'ять років повномасштабної війни. При цьому цього року очікується виробництво лише близько 750 таких перехоплювачів.

Кожна ракета PAC-3 коштує близько $4 мільйонів, а запаси тануть. Patriot залишається одним із небагатьох західних комплексів, здатних збивати балістичні ракети, зокрема російські «Іскандери» та «Кинджали».

Що далі з поставками

Поки тривають роботи над «європейським Patriot», Київ і союзники тиснутимуть на президента США Дональда Трампа щодо нових поставок Patriot і PAC-3. Велика Британія, Франція та Німеччина, як очікується, підніматимуть це питання на саміті G7 – одночасно намагаючись повернути увагу Вашингтона до дипломатичного врегулювання війни.

Щодо термінів – вони поки що невизначені. Джерела The Telegraph визнають, що створення повноцінної системи, здатної змагатися з Patriot за ефективністю, займе роки.

Що вже розробляється

П'ять провідних країн Європи – Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща – ще у лютому домовилися про спільну розробку недорогої зброї для ППО в межах програми LEAP. Українська компанія Fire Point також працює над власним перехоплювачем Freya вартістю менше $1 млн за одиницю – перші випробування заплановані до кінця 2026 року.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Зеленський після лондонських переговорів назвав Велику Британію, Францію та Німеччину країнами, які допоможуть Україні з антибалістикою. До слова, «Главком» також писав про те, що світ опинився за крок від нафтової кризи через ту саму іранську війну, яка й вичерпала американські запаси PAC-3.

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Теги: Велика Британія Володимир Зеленський Україна президент ракета Patriot балістичні ракети

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