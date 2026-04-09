Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль ініціював прямі переговори з Ліваном на тлі напруженого перемир’я з Іраном

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Ізраїль хоче обговорити з Ліваном повне роззброєння угруповання «Хезболла» 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про намір розпочати прямі мирні переговори з Бейрутом. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Основною метою діалогу має стати повне роззброєння угруповання «Хезболла» та встановлення стабільних відносин між країнами. Ця заява пролунала після найпотужнішого за час конфлікту обстрілу Лівану, що поставив під загрозу нещодавно укладену за посередництва Дональда Трампа угоду про припинення вогню між США та Іраном.

Водночас ситуація залишається нестабільною через позицію Тегерана. Новий лідер Ірану Моджтаба Хаменеї пообіцяв помститися за загибель свого батька та заявив про намір посилити контроль над Ормузькою протокою. Наразі судноплавство в цій стратегічній артерії впало до критичного рівня –менше 10% від норми, що спричиняє глобальну енергетичну кризу. Попри те, що Вашингтон та Ізраїль вважають ліванський фронт окремим від іранського перемир'я, Іран та посередник Пакистан наполягають на цілісності домовленостей, що включають усіх союзників Тегерана.

У Лівані тим часом оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масштабних авіаударів. Кількість жертв з початку березневої ескалації вже перевищила 1800 осіб. Рятувальні роботи в Бейруті та інших регіонах тривають у надскладних умовах. Попри офіційні заяви США та Ірану про досягнення своїх цілей, ключові питання безпеки, зокрема ядерна програма Ірану та відновлення морських торговельних шляхів, залишаються відкритими і стануть предметом обговорення на саміті в Ісламабаді цими вихідними.

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з проханням зменшити інтенсивність військових дій у Лівані. 

Американський лідер зазначив, що Ізраїль уже починає згортати операції, а сам він розраховує на подальшу стриманість союзника. За даними журналістів, Трамп також закликав Тель-Авів розпочати діалог із ліванською владою щодо роззброєння угруповання «Хезболла».

Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу переговори Хезболла Ліван

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua