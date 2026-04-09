Ізраїль ініціював прямі переговори з Ліваном на тлі напруженого перемир’я з Іраном

Ізраїль хоче обговорити з Ліваном повне роззброєння угруповання «Хезболла»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про намір розпочати прямі мирні переговори з Бейрутом. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Основною метою діалогу має стати повне роззброєння угруповання «Хезболла» та встановлення стабільних відносин між країнами. Ця заява пролунала після найпотужнішого за час конфлікту обстрілу Лівану, що поставив під загрозу нещодавно укладену за посередництва Дональда Трампа угоду про припинення вогню між США та Іраном.

Водночас ситуація залишається нестабільною через позицію Тегерана. Новий лідер Ірану Моджтаба Хаменеї пообіцяв помститися за загибель свого батька та заявив про намір посилити контроль над Ормузькою протокою. Наразі судноплавство в цій стратегічній артерії впало до критичного рівня –менше 10% від норми, що спричиняє глобальну енергетичну кризу. Попри те, що Вашингтон та Ізраїль вважають ліванський фронт окремим від іранського перемир'я, Іран та посередник Пакистан наполягають на цілісності домовленостей, що включають усіх союзників Тегерана.

У Лівані тим часом оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масштабних авіаударів. Кількість жертв з початку березневої ескалації вже перевищила 1800 осіб. Рятувальні роботи в Бейруті та інших регіонах тривають у надскладних умовах. Попри офіційні заяви США та Ірану про досягнення своїх цілей, ключові питання безпеки, зокрема ядерна програма Ірану та відновлення морських торговельних шляхів, залишаються відкритими і стануть предметом обговорення на саміті в Ісламабаді цими вихідними.

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з проханням зменшити інтенсивність військових дій у Лівані.

Американський лідер зазначив, що Ізраїль уже починає згортати операції, а сам він розраховує на подальшу стриманість союзника. За даними журналістів, Трамп також закликав Тель-Авів розпочати діалог із ліванською владою щодо роззброєння угруповання «Хезболла».