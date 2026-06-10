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США завдали ударів по Ірану у відповідь на збитий гелікоптер

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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США завдали ударів по Ірану у відповідь на збитий гелікоптер
Проіранські ЗМІ повідомили про вибухи в містах Кохестак, Сірік та Мінаб на південному сході Ірану
фото з відкритих джерел

CENTCOM: удари розпочато о 17:00 за Вашингтоном як «пропорційна відповідь на невиправдану іранську агресію»

Збройні сили США завдали нової хвилі ударів по Ірану після того, як іранський дрон-камікадзе «Шахед» збив американський бойовий вертоліт AH-64 Apache в районі Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Центральне командування ЗС США (CENTCOM) підтвердило початок ударів у дописі в соцмережі Х. За даними відомства, атака розпочалася о 17:00 за вашингтонським часом (північ за Києвом) – за наказом верховного головнокомандувача.

«Місія є пропорційною відповіддю на невиправдану іранську агресію», – йдеться у заяві CENTCOM.

США завдали ударів по Ірану у відповідь на збитий гелікоптер фото 1

Проіранські ЗМІ повідомили про вибухи в містах Кохестак, Сірік та Мінаб на південному сході Ірану. Офіційних даних про наслідки на момент публікації немає.

Президент Дональд Трамп прокоментував удари в прямому ефірі ABC News.

«Вважаю, що відповідь має бути дуже сильною, дуже потужною – і саме такою вона є», – заявив Трамп, уточнивши, що накази були віддані безпосередньо у зв'язку зі збиттям вертольота минулої ночі.

Як збили Apache

Вертоліт AH-64 Apache патрулював Ормузьку протоку вночі проти 9 червня, коли по ньому влучив іранський «Шахед». Обох пілотів врятував безпілотний морський дрон ВМС США – льотчики не постраждали. Американські офіційні особи повідомили CNN, що досі незрозуміло, чи було знищення Apache навмисним, чи вертоліт опинився під ударом випадково. Це перша втрата вертольота такого класу з початку американсько-іранського конфлікту.

Іран погрожує, але веде переговори

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі закликав іноземні збройні сили залишити Ормузьку протоку, попередивши, що вони «постійно наражатимуться на небезпеку через власні помилки або потрапляння під перехресний вогонь». За його словами, Тегеран «вміє говорити іншими мовами», якщо дипломатія не спрацює.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс у інтерв'ю CBS заявив, що Вашингтон «дуже близько» до укладення угоди з Іраном – домовленість може бути підписана «впродовж тижня або місяців». Трамп раніше стверджував, що угоди вдасться досягти «за два-три дні», однак інцидент з Apache ці строки поставив під сумнів.

Паралельно Ізраїль завдав нових ударів на півдні Лівану – зокрема по місту Тір. Іран запустив групу безпілотників у бік Ормузької протоки.

Іранська сторона вже пообіцяла відповісти на удари. Державне агентство Tasnim із посиланням на іранських посадовців повідомило, що Тегеран дасть «рішучу відповідь на агресію США» – при цьому в Ірані заперечують правомірність самих ударів, називаючи збиття Apache лише «приводом».

Нагадаємо, США та Іран вже обмінювалися ударами у ніч на 3 червня, незважаючи на чинне перемир'я: тоді CENTCOM знищив іранський пункт управління на острові Кешм у відповідь на балістичні ракети, запущені в бік Кувейту та Бахрейну. Жоден з іранських снарядів цілей не досяг.

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Теги: дипломатія балістичні ракети Вашингтон гелікоптер вертоліт Дональд Трамп Іран Ізраїль США соцмережі

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