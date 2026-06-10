Норвегія виділяє 1,2 млрд крон на морські дрони для України

Залежно від конфігурації, безпілотні судна можуть виконувати розвідку, завдавати ударів або запускати авіадрони

Прем'єр Стере: норвезька морська галузь є світовим лідером – і тепер її потенціал працює на Україну

Уряд Норвегії цього року направить 1,2 мільярда крон (близько 111,5 млн євро) із Нансенівської програми на розробку та закупівлю морських надводних дронів для України – з поставками від норвезької та української промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уряд Норвегії.

Норвегія та Велика Британія очолюють морську коаліційну групу на підтримку України. Спільна робота двох країн зосереджена на розробці надводних безпілотників для захисту Чорноморського торгового коридору. Українська морська ділянка в Чорному морі запрацювала у вересні 2023 року – відтоді через неї перевезено понад 200 мільйонів тонн вантажів, більш ніж половина з яких – зерно. Водночас останніми місяцями суттєво зросла кількість атак на цивільні судна, що прямують до українських портів і з них.

«Експорт зерна та інших товарів через Чорне море має вирішальне значення для української економіки та міжнародної продовольчої безпеки», – наголошується в офіційному повідомленні уряду Норвегії.

Скільки дронів і в яких конфігураціях

Мета норвезького уряду – передати Україні двохсотий безпілотник до кінця 2026 року. Дрони постачатимуться в різних комплектаціях: вони можуть нести сенсори, озброєння або авіаційні дрони.

«Співпраця з Україною дає безцінний досвід норвезьким фахівцям і посилить спроможність флоту впроваджувати безпілотні судна згідно з новим довгостроковим планом», – заявив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.

Кошти надходять у рамках Нансенівської програми – основного механізму норвезької військової підтримки України. Стортинг затвердив продовження програми на 2026 рік у розмірі 70 мільярдів крон. Розподіляються вони у тісному діалозі з українською владою – щоб кожна крона давала найбільший ефект.

Нагадаємо, 5 червня Україна та Норвегія домовилися про ракети Patriot і дрони – сторони узгодили пріоритети підтримки Сил оборони у сфері ППО, далекобійних боєприпасів і безпілотних систем. Раніше країни запустили спільне виробництво ударних дронів mid-strike на норвезькій території для потреб ЗСУ.