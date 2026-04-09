Трамп закликав Нетаньягу до стриманості в Лівані

З початку березня через ізраїльські атаки у Лівані загинуло 1900 осіб

Президент США Дональд Трамп звернувся до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з проханням зменшити інтенсивність військових дій у Лівані. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Американський лідер зазначив, що Ізраїль уже починає згортати операції, а сам він розраховує на подальшу стриманість союзника. За даними журналістів, Трамп також закликав Тель-Авів розпочати діалог із ліванською владою щодо роззброєння угруповання «Хезболла».

Такі заяви звучать на фоні підготовки США до масштабної дипломатичної місії в Пакистані, де цими вихідними делегація на чолі з Джей Ді Венсом планує обговорити умови завершення війни. Попри існуючі розбіжності щодо того, чи стосуватиметься режим припинення вогню ліванського фронту, Трамп висловив оптимізм. Він зауважив, що іранське керівництво в приватних розмовах демонструє готовність до компромісів, що значно підвищує шанси на успіх перемовин в Ісламабаді.

Нагадаємо, що ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою. Лише за минулу середу внаслідок масштабної хвилі ізраїльських авіаударів по командних пунктах «Хезболли» у Лівані загинули понад 300 осіб, ще понад тисячу отримали поранення. Рятувальники продовжують пошукові роботи на місцях руйнувань. Загальна кількість жертв ескалації, що розпочалася на початку березня, вже наблизилася до 1900 осіб.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон виступив із різкою критикою нещодавніх атак Ізраїлю по території Лівану, охарактеризувавши їх як «невибіркові».

Під час телефонних розмов із ліванським керівництвом він висловив повну солідарність із країною на тлі ударів, які, за заявами ізраїльської сторони, були спрямовані проти понад сотні об'єктів угруповання «Хезболла».