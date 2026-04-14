Венс висловився про поразку Орбана на виборах

Венс заявив, що Орбан в ЄС захищав американські інтереси

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив свою думку щодо поразки прем'єра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах. Він зазначив, що Орбан вмів відстоювати інтереси США та був гарним партнером країни. Про це Венс сказав в ефірі Fox News, передає «Главком».

За словами Венса, адміністрація Білого дому розуміла, що Орбан може програти вибори і він пояснив, чому їздив в Угорщину на підтримку угорського лідера.

«Він один з небагатьох європейських лідерів, яких ми бачили, який наважився протистояти брюссельській бюрократії, яка була дуже шкідливою для США», – каже віцепрезидент США.

Венс заявив, що Орбан в ЄС захищав американські інтереси.

«Ми поїхали не тому, що очікували легкої перемоги Орбана на виборах. Ми поїхали, тому що це було правильно – підтримати людину, яка дуже довгий період часу підтримувала нас. Це не було пов'язано з Росією, чи в цілому це не було про Європу. Мова йшла про США і про те, що він був гарним партнером як для мене, для Дональда Трампа особисто, так і для США в цілому», – сказав Венс.

Американський віцепрезидент заявив, що поїздка до Угорщини не була марною та висловив сподівання, що США будуть вдало співпрацювати з Петером Мадяром.

«Мені шкода, що він програв. Я впевнений, що ми будемо добре співпрацювати з новим прем'єр-міністром Угорщини. Але ця поїздка не була марною, адже варто підтримувати людей, навіть якщо не виграєш кожну гонку», – підсумував він.

До слова, американські політики та користувачі соцмереж розкритикували та висміяли віцепрезидента США Джей Ді Венса через його візит до Угорщини на підтримку прем'єра Віктора Орбана, який програв парламентські вибори.