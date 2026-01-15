Іран відкрив повітряний простір

Раніше ЗМІ повідомляли, що США можуть завдати удару по Ірану протягом доби

Іран відкрив свій повітряний простір після майже п’ятигодинного закриття через побоювання можливих військових дій з боку США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як відомо, Іран закрив повітряний простір у середу, 14 січня, о 22:15 за місцевим часом. Приблизно о 03:00 за місцевим часом країна знову відновила авіасполучення.

За даними сервісу Flightradar24, п’ять рейсів іранських авіакомпаній Mahan Air, Yazd Airways і AVA Airlines були серед перших, які відновили польоти над країною. Рішення про закриття повітряного простору було ухвалено на тлі повідомлень про можливу військову ескалацію в регіоні.

Нагадаємо, Іран закривав свій повітряний простір для всіх польотів, за винятком окремих дозволених міжнародних рейсів. Крім того, підрозділи Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) переведено в режим максимальної бойової готовності. Таке рішення ухвалено на тлі посилення напруженості в регіоні та можливих зовнішніх загроз.

Як повідомлялось, американське військове командування продовжує активно готувати варіанти потенційних дій проти Тегерана. Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного впливу.

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом. Чиновники Білого дому зазначають, що Трамп має «всі опції» для реагування на ситуацію в Ірані.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран відкритий до переговорів і готовий до дипломатичного врегулювання зі США.

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив посадовцям з національної безпеки, що у разі військових дій проти Ірану він очікує швидкого та рішучого удару, який має призвести до падіння режиму і не перерости в затяжну війну.