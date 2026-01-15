Головна Світ Політика
Іран відкрив повітряний простір

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Іран відкрив повітряний простір
Іранська влада на тлі різкого загострення ситуації закрила повітряний простір для авіації
Раніше ЗМІ повідомляли, що США можуть завдати удару по Ірану протягом доби

Іран відкрив свій повітряний простір після майже п’ятигодинного закриття через побоювання можливих військових дій з боку США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як відомо, Іран закрив повітряний простір у середу, 14 січня, о 22:15 за місцевим часом. Приблизно о 03:00 за місцевим часом країна знову відновила авіасполучення.

За даними сервісу Flightradar24, п’ять рейсів іранських авіакомпаній Mahan Air, Yazd Airways і AVA Airlines були серед перших, які відновили польоти над країною. Рішення про закриття повітряного простору було ухвалено на тлі повідомлень про можливу військову ескалацію в регіоні.

Нагадаємо, Іран закривав свій повітряний простір для всіх польотів, за винятком окремих дозволених міжнародних рейсів. Крім того, підрозділи Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) переведено в режим максимальної бойової готовності. Таке рішення ухвалено на тлі посилення напруженості в регіоні та можливих зовнішніх загроз.

Як повідомлялось, американське військове командування продовжує активно готувати варіанти потенційних дій проти Тегерана. Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного впливу.

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом. Чиновники Білого дому зазначають, що Трамп має «всі опції» для реагування на ситуацію в Ірані. 

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран відкритий до переговорів і готовий до дипломатичного врегулювання зі США.

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив посадовцям з національної безпеки, що у разі військових дій проти Ірану він очікує швидкого та рішучого удару, який має призвести до падіння режиму і не перерости в затяжну війну.

Теги: Іран США

