Україна розширила військову співпрацю з Іспанією: деталі

Україна домовилася з іспанською компанією Sener про співпрацю в ракетній сфері

Йдеться про ППО, ракети та спільні проєкти з виробництва далекобійних дронів

Українські виробники озброєння підписали документи про співпрацю з іспанською інженерно-технологічною групою Sener Aerospace & Defence. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соціальних мережах.

March 18, 2026

Зеленський заявив, що домовленості передбачають розвиток співпраці у ракетній галузі та сфері протиповітряної оборони. «Говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони. Ми також зацікавлені у спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна вже має власні напрацювання у сфері безпілотних систем і готова до їх масштабування. Очікується, що співпраця дозволить розширити виробничі можливості та посилити обороноздатність країни.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відвідає іспанський парламент, де зустрінеться з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом. Окремо запланована зустріч президента України з королем Іспанії Феліпе VI.