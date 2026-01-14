Трамп заявив, що вбивства в Ірані припинилися

Трамп заявив, що, за отриманими ним даними, в Ірані припинилися страти та вбивства протестувальників

Президент також заявив, що США отримали «дуже позитивну заяву» від Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що, за отриманими ним даними, в Ірані припинилися страти та вбивства протестувальників. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі, пише «Главком».

«До нас надійшла інформація, що вбивства та страти в Ірані зупинилися, і що наразі немає планів щодо подальших страт. Ми це перевіримо. Якщо виявиться, що це неправда – будемо дуже розчаровані», – зазначив Трамп.

За його словами, ці дані надійшли від «дуже важливого партнера по інший бік».

Президент уточнив, що, згідно з отриманою інформацією, на сьогодні було заплановано чимало страт, однак вони нібито не відбудуться. «Ми це перевіримо. Я дізнаюся, і ви також дізнаєтесь. Сподіваюся, що це правда. Але хто знає – світ божевільний», – додав Трамп.

На запитання, чи свідчить це про зняття питання можливого застосування сили проти Ірану з порядку денного, американський лідер відповів, що «буде дивитися, як розгортатимуться події».

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента Дональда Трампа з вимогою вжити найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану. Політик назвав аятолу Алі Хаменеї «Гітлером нашого часу».

Нагадаємо, посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

До слова, через тривале відключення інтернету в Ірані справжні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Правозахисники побоюються, що реальна кількість жертв суттєво вища за підтверджені показники.

Агенція HRANA наразі зафіксувала щонайменше 1850 загиблих та понад 16,7 тис. затриманих з початку грудневих заворушень, проте наголошує, що це лише верифіковані випадки.