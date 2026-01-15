Головна Світ Політика
Іран закрив повітряний простір та привів війська у повну бойову готовність

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Іран закрив повітряний простір та привів війська у повну бойову готовність
Підрозділи Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) переведено в режим максимальної бойової готовності
фото з відкритих джерел

Командуванню протиповітряної оборони Ірану було віддано наказ негайно відкривати вогонь по будь-якому повітряному судну

Іран закрив свій повітряний простір для всіх польотів, за винятком окремих дозволених міжнародних рейсів. Про це стало відомо з даних сервісу Flightradar24, пише «Главком».

Крім того, підрозділи Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) переведено в режим максимальної бойової готовності. Таке рішення ухвалено на тлі посилення напруженості в регіоні та можливих зовнішніх загроз.

За інформацією агентства Tasnim, командуванню протиповітряної оборони Ірану було віддано наказ негайно відкривати вогонь по будь-якому повітряному судну, що вривається у повітряний простір країни без чіткої ідентифікації.

Іранська влада додатково «зачистила» повітряний простір, аби зменшити ризик помилкових атак і забезпечити ефективне виконання бойових розпоряджень.

Варто зазначити, що на тлі загострення ситуації з безпекою в Ірані одразу кілька європейських країн, а саме Іспанія, Польща та Італія закликали своїх громадян терміново покинути територію Ісламської Республіки.

Як повідомлялось, американське військове командування продовжує активно готувати варіанти потенційних дій проти Тегерана. Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного впливу.

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом. Чиновники Білого дому зазначають, що Трамп має «всі опції» для реагування на ситуацію в Ірані. 

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран відкритий до переговорів і готовий до дипломатичного врегулювання зі США.

