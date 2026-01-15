Головна Світ Політика
Адміністрація Трампа розглянула швидкий удар по Тегерану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Дональд Трамп хоче рішучого удару по іранському режиму
У Білому домі готують сценарії обмеженої операції без затяжної війни

Президент США Дональд Трамп повідомив своїй команді з національної безпеки, що у разі військових дій проти Ірану він очікує швидкого та рішучого удару, який має призвести до падіння режиму і не перерости в затяжну війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News

За інформацією американських посадовців, Трамп наполягає, щоб потенційні дії США проти Ірану були остаточними та дали швидкий результат. Один зі співрозмовників, обізнаний із внутрішніми обговореннями, зазначив, що президент не розглядає варіантів тривалого військового протистояння, яке могло б розтягнутися на тижні або місяці.

Водночас радники Білого дому не змогли гарантувати Трампу, що навіть масштабний американський удар призведе до швидкого падіння іранського режиму. У Вашингтоні також визнають ризик можливої відповіді Тегерана та нестачі ресурсів для повноцінного захисту американських сил у регіоні.

За словами джерел, саме ці фактори можуть підштовхнути адміністрацію США до розгляду обмеженої військової операції на початковому етапі зі збереженням можливості подальшої ескалації. Станом на середу після обіду остаточних рішень ухвалено не було.

Під час візиту до Детройта Трамп звернувся до іранських протестувальників, заявивши, що «допомога вже в дорозі», та назвав ситуацію в Ірані крихкою. У Білому домі закликали орієнтуватися на заяви президента, зроблені в Овальному кабінеті, де він повідомив про припинення вбивств протестувальників і зупинку планів щодо страт.

«Нас поінформували дуже важливі джерела з іншого боку, і вони сказали, що вбивства припинилися, а страти не відбудуться», – заявив Трамп, додавши, що Вашингтон і надалі спостерігатиме за розвитком подій.

У Білому домі протягом тижня відбувалися наради щодо можливих варіантів дій США проти Ірану. За даними джерел, Пентагон підготував для Трампа уточнені сценарії потенційної військової операції, які були адаптовані до його вимог щодо швидкого досягнення результату.

Також повідомлялося, що США почали вживати запобіжних заходів у регіоні. Зокрема, сотні американських військовослужбовців були передислоковані з авіабази Аль-Удейд у Катарі до безпечніших локацій на випадок можливої відповіді Ірану.

Водночас Вашингтон не перекидав до регіону додаткових значних сил і ресурсів, необхідних для масштабної військової кампанії, однак, за даними NBC News, наявних сил достатньо для здійснення цільових або обмежених ударів.

Теги: США Іран Дональд Трамп

