Лідер Ірану наказав придушити протести на тлі погроз Трампа

Протягом останнього тижня на протестах в Ірані загинуло щонайменше 15 людей

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї закликав силові структури до рішучих дій проти демонстрантів, назвавши їх «учасниками заворушень». Заява пролунала на тлі масштабних акцій протесту, спровокованих економічним колапсом та обвалом національної валюти. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За інформацією правозахисних організацій, протягом останнього тижня в сутичках загинуло щонайменше 15 людей. Хаменеї у своєму виступі провів межу між громадянами з економічними вимогами та «бунтівниками», заявивши, що з останніми діалог неможливий. Іранський лідер поклав відповідальність за дестабілізацію на США та Ізраїль.

Ситуація в Ірані набула нової гостроти через два ключові фактори:

Президент США заявив про готовність «прийти на допомогу» іранському народу, якщо почнуться масові вбивства мирних протестувальників;

погрози Вашингтона сприймаються максимально серйозно після нічного захоплення спецпризначенцями США президента Венесуели Ніколаса Мадуро – одного з найближчих союзників Тегерана.

У відповідь на дії та заяви США іранські посадовці пригрозили атакувати американські військові об'єкти по всьому Близькому Сходу.

Відомо, що ситуація довкола Ірану загострюється як на міжнародній арені, так і всередині країни. Тегеран офіційно відреагував на погрози Дональда Трампа, надіславши листа до ООН, тоді як лідер опозиції Реза Пахлаві виступив із планом повалення чинного режиму.

Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані у зверненні до Генерального секретаря та голови Ради Безпеки рішуче засудив заяви Трампа, назвавши їх «втручальними та дестабілізуючими».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп відреагував на придушення протестів у Ірані. Очільник Сполучених Штатів пообіцяв прийти на допомогу протестувальникам, якщо Тегеран застосовуватиме проти них зброю.

«Якщо Іран відкриє вогонь по мирних протестувальниках і жорстоко вбиватиме їх, як чинить зазвичай, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми у повній бойовій готовності і готові діяти», – написав він.

«Главком» писав, що в Ірані тривають масштабні антиурядові протести, які спалахнули наприкінці 2025 року. Вони розпочалися в Тегерані через невдоволення економічною ситуацією і падінням курсу національної валюти щодо долара. У 2025 році іранський ріал втратив майже половину своєї вартості щодо долара, а інфляція в грудні досягла 42,5%.

30 грудня до протестів долучились студенти університетів, а акції поширилися й на інші міста. Станом на 1 січня 2026 року було відомо про щонайменше сімох загиблих людей з чотирьох різних міст Ірану.

Протести є наймасовішими з часів заворушень 2022 року, спричинених смертю Махси Аміні – молодої жінки, яку поліція моралі звинуватила в неналежному носінні хіджабу.

Влада Ірану запровадила посилені заходи безпеки в районах Тегерана, де почалися антиурядові демонстрації. Президент Масуд Пезешкіан заявив, що уряд готовий вислухати «законні вимоги» протестувальників. Генеральний прокурор Мохаммад Мовахеді-Азад попередив, що будь-які спроби дестабілізувати ситуацію отримають «рішучу відповідь».

Нагадаємо, масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами.