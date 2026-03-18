Зеленський прибув до Іспанії: деталі візиту

glavcom.ua
Єгор Голівець
Зеленський у Мадриді обговорить оборонну співпрацю
Президент відвідає підприємство оборонної промисловості та проведе низку зустрічей із керівництвом Іспанії

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Іспанії, у межах якого заплановано підписання оборонних угод та переговори з керівництвом країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський уже прибув до Мадрида та відвідає оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence, де ознайомиться із зразками техніки та виробничими потужностями.

У присутності глави держави планується підписання українсько-іспанських оборонних угод. Крім того, президент проведе переговори з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Також заплановане підписання двосторонніх документів між Україною та Іспанією.

У межах візиту Зеленський відвідає іспанський парламент, де зустрінеться з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом. Окремо запланована зустріч президента України з королем Іспанії Феліпе VI.

Раніше, президент України Володимир Зеленський розповів про тристоронню зустріч з британським премʼєром Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили спільне виробництво зброї та координацію для посилення оборони України й Європи. Окремо йшлося про зміцнення ППО, забезпечення ракетами та реалізацію рішень у форматі «Рамштайн».

Нагадаємо, що Зеленський та військове командування мають планшети iPad, які дозволяють у прямому ефірі відстежувати ситуацію на полі бою, а також російські обстріли та українські удари по РФ. 

До слов, прем’єр-міністр Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про посилену співпрацю в галузі безпеки та оборони. Документ закріплює статус Британії як одного з ключових союзників України та визначає конкретні кроки підтримки на роки вперед.

В декларації йдеться про те, що дві країни працюватимуть над розвитком спільної оборонно-промислової та технологічної екосистеми.

