Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану – гей

Аліна Самойленко
фото: AP

Дональд Трамп зазначив, що інформацію про те, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї є геєм, йому повідомило ЦРУ 

Президент Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що ЦРУ повідомило йому, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї є геєм. Про це пише «Главком».

Ведучий Fox News Джессі Воттерс запитав: «ЦРУ сказало вам, що аятола-молодший – гей?»

Трамп відповів: «Ну, вони так сказали, але я не знаю, чи тільки вони це говорили. Я думаю, що багато людей так кажуть. Що погано ставить його на перше місце в цій конкретній країні».

Трамп не вказав, які докази підтверджують твердження ЦРУ. Гомосексуальність є незаконною в Ірані, який вважає одностатеві стосунки порушенням ісламських цінностей, що карається згідно з шаріатом країни.

Як відомо, призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану стало актом відкритого ігнорування застережень з боку США та Ізраїлю. 

Асамблея експертів обрала 56-річного сина загиблого аятолли Алі Хаменеї, попри прямі погрози США та Ізраїлю переслідувати будь-якого наступника. Цей крок сигналізує про прагнення іранської влади зберегти спадкоємність режиму в умовах масштабного збройного конфлікту та внутрішнього розколу суспільства.

Нагадаємо, асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. 

Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого. Моджтаба Хаменеї бере на себе керівництво державою у критичний момент масштабної військової операції та внутрішньої дестабілізації.

