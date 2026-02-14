Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенатор-республіканець закликав США надати Україні далекобійні ракети Tomahawk

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Сенатор-республіканець закликав США надати Україні далекобійні ракети Tomahawk
фото: EPA

Роджер Вікер, сенатор від Республіканської партії, зазначив, що треба допомогти Україні у війні проти Росії

Сенатор-республіканець Роджер Вікер з Міссісіпі заявив сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки, що адміністрація Трампа повинна поставити ракети Tomahawk, щоб допомогти Україні у війні проти Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Республіканець наголосив, що відповідний заклик надійде від Конгресу, проте остаточне рішення залишається за адміністрацією президента.

Пентагон ще восени минулого року підтвердив можливість постачання цих ракет без шкоди для обороноздатності США. Попри тривалі запити Києва, Дональд Трамп досі утримувався від цього кроку, побоюючись ескалації конфлікту.

Окрім військової допомоги, Вікер анонсував посилення економічного тиску на агресора. За його словами, протягом найближчих двох тижнів Конгрес може проголосувати за нові санкції проти російського нафтового сектору, що має зміцнити позиції України на переговорах. Сенатор також відзначив позитивну динаміку в американському суспільстві: згідно з опитуваннями, підтримка України серед громадян США, зокрема в середовищі республіканців, продовжує зростати.

«Ще одна хороша новина – громадська думка на підтримку України у Сполучених Штатах зростає. Громадська думка серед республіканців, які беруть участь у опитуваннях, у Сполучених Штатах зростає, і ми маємо такі умови, що законопроект про санкції, можливо, наступного тижня стане поворотним моментом», – зазначив Вікер.

Як відомо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що якщо Кремль відмовиться від мирної угоди, президент США Дональд Трамп має різко посилити тиск на Росію, зокрема шляхом передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. 

За словами Грема, Вашингтон намагається залучити Москву до переговорів, однак президент РФ Володимир Путін ігнорує ці зусилля. У такому разі, вважає сенатор, США повинні змінити підхід і перейти до жорсткіших дій.

До слова, розмова з російським диктатором Володимиром Путіним стала ключовою причиною того, що американський лідер Дональд Трамп відмовився від планів постачання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. 

Теги: Tomahawk санкції США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп відклав рішення щодо гарантій безпеки для України
Вашингтон зірвав угоду про гарантії безпеки для України – Politico
13 лютого, 12:17
The Atlantic: Найближчим часом Трамп може вийти з переговорів щодо війни в Україні
The Atlantic: Найближчим часом Трамп може вийти з переговорів щодо війни в Україні
12 лютого, 22:51
Не поступово, а беззупинно: як скорочується «вічна війна» Кремля
Нафтові доходи Кремля тануть швидше, ніж міфи про «вічну війну»
9 лютого, 13:41
ЄС не дійшов згоди щодо торговельної угоди з Вашингтоном
Європарламент загальмував схвалення торговельної угоди з США
4 лютого, 18:18
Фото п’ятирічного хлопчика в зимовому одязі швидко поширилося в соцмережах і викликало хвилю обурення
П’ятирічного хлопчика, затриманого агентами ІСЕ, звільнено з-під варти
2 лютого, 00:50
У США фіксуються рекордно низькі температури та інтенсивні снігопади
Скасовано тисячі авіарейсів у США: яка причина
1 лютого, 06:49
Еммануель Макрон пообіцяв, що тиск на Москву продовжуватиметься
Франція готує нові санкції проти Росії
29 сiчня, 08:11
Зіткнувшись із провалами на фронті, Кремль посилив пропаганду
Улюблена газета Трампа викрила велику брехню Путіна
18 сiчня, 17:59
Угода передбачає мільярдні інвестиції у будівництво та виробництво мікросхем в Америці
США й Тайвань уклали торговельну угоду про виробництво напівпровідників
16 сiчня, 06:52

Політика

Сенатор-республіканець закликав США надати Україні далекобійні ракети Tomahawk
Сенатор-республіканець закликав США надати Україні далекобійні ракети Tomahawk
Зеленський обговорив із представниками Трампа підготовку до переговорів у Женеві
Зеленський обговорив із представниками Трампа підготовку до переговорів у Женеві
Зеленський зустрівся з Рубіо в Мюнхені: про що говорили
Зеленський зустрівся з Рубіо в Мюнхені: про що говорили
Результат війни визначить лише одна річ, і це не мирні переговори – польський міністр
Результат війни визначить лише одна річ, і це не мирні переговори – польський міністр
Пекін може зупинити війну одним дзвінком – посол США
Пекін може зупинити війну одним дзвінком – посол США
Reuters: США готують план багатотижневої військової операції проти Ірану
Reuters: США готують план багатотижневої військової операції проти Ірану

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
13 лютого, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua