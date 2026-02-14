Роджер Вікер, сенатор від Республіканської партії, зазначив, що треба допомогти Україні у війні проти Росії

Сенатор-республіканець Роджер Вікер з Міссісіпі заявив сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки, що адміністрація Трампа повинна поставити ракети Tomahawk, щоб допомогти Україні у війні проти Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Республіканець наголосив, що відповідний заклик надійде від Конгресу, проте остаточне рішення залишається за адміністрацією президента.

Пентагон ще восени минулого року підтвердив можливість постачання цих ракет без шкоди для обороноздатності США. Попри тривалі запити Києва, Дональд Трамп досі утримувався від цього кроку, побоюючись ескалації конфлікту.

Окрім військової допомоги, Вікер анонсував посилення економічного тиску на агресора. За його словами, протягом найближчих двох тижнів Конгрес може проголосувати за нові санкції проти російського нафтового сектору, що має зміцнити позиції України на переговорах. Сенатор також відзначив позитивну динаміку в американському суспільстві: згідно з опитуваннями, підтримка України серед громадян США, зокрема в середовищі республіканців, продовжує зростати.

«Ще одна хороша новина – громадська думка на підтримку України у Сполучених Штатах зростає. Громадська думка серед республіканців, які беруть участь у опитуваннях, у Сполучених Штатах зростає, і ми маємо такі умови, що законопроект про санкції, можливо, наступного тижня стане поворотним моментом», – зазначив Вікер.

Як відомо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що якщо Кремль відмовиться від мирної угоди, президент США Дональд Трамп має різко посилити тиск на Росію, зокрема шляхом передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.

За словами Грема, Вашингтон намагається залучити Москву до переговорів, однак президент РФ Володимир Путін ігнорує ці зусилля. У такому разі, вважає сенатор, США повинні змінити підхід і перейти до жорсткіших дій.

До слова, розмова з російським диктатором Володимиром Путіним стала ключовою причиною того, що американський лідер Дональд Трамп відмовився від планів постачання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk.