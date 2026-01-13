Головна Світ Політика
Влада Ірану повідомила, скільки триватимуть відключення інтернету

Аліна Самойленко
glavcom.ua


фото з відкритих джерел

 Відключення інтернету в Ірані досягло 96 годин

Влада Ірану заявила, що обмеження доступу до мережі Інтернет по всій країні триватимуть до повного «відновлення безпеки». За офіційними даними державного мовника Press TV, рішення про відключення, яке розпочалося 9 січня на тлі масштабних протестів, є стратегічним заходом. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Мохаммад Амін Агамірі, очільник Національного центру Вищої ради кіберпростору, пояснив, що такі кроки були необхідні для боротьби з «когнітивною війною», яку нібито ведуть зовнішні вороги. За його словами, точну дату повернення до нормального режиму роботи мережі буде оголошено лише після відповідних розпоряджень органів безпеки.

Посадовець стверджує, що критично важливі сервіси – онлайн-банкінг та торговельні платформи –продовжують функціонувати через Національну інформаційну мережу (NIN). Агамірі підкреслив, що ця внутрішня платформа має стати основою для цифрового життя країни, а розвиток місцевих месенджерів та сервісів штучного інтелекту допоможе іранцям мінімізувати незручності від відсутності глобального зв'язку.

Водночас міжнародна моніторингова організація NetBlocks малює зовсім іншу картину. Станом на 12 січня фіксується вже четверта доба майже тотального відключення. За даними аналітиків:

  • доступ до світового інтернету та мобільних даних заблоковано;
  • телефонний зв'язок та міжнародні дзвінки працюють із критичними перебоями;
  • внутрішня мережа NIN, яку влада називає «стабільною», працює з обмеженнями, що фактично паралізує повсякденну діяльність мільйонів громадян.

Експерти з кібербезпеки наголошують, що цей цифровий вакуум використовується режимом для приховання масштабів придушення протестів та перешкоджання координації демонстрантів у ключових містах країни.

Як відомо, іранський ріал фактично знецінився до нульових значень на тлі масових протестів та політичної нестабільності в країні.

Згідно з курсом, 1 іранський ріал наразі коштує близько 0,0000010 долара США та відображається як 0,00 євро, що свідчить про фактичне знецінення валюти до рівня, який не відображається у стандартному форматі котирувань.

До слова формування в Ірані революційної ситуації, яка у разі повалення режиму верховного лідера аятоли Алі Хаменеї може змінити глобальний баланс сил та енергетичні ринки.

У виданні зазначали, що можливе падіння режиму стане ударом для президента Росії Володимира Путіна, який може втратити ще одного союзника після ув’язнення Ніколаса Мадуро у Венесуелі та повалення режиму Башара Асада в Сирії.



