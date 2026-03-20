Призначена Трампом комісія схвалила золоту монету з його портретом

glavcom.ua
Іванна Гончар
США планують випустити золоту монету із Трампом до 250-річчя країни
фото: АР

Федеральна комісія з образотворчих мистецтв США, до складу якої входять призначені Дональдом Трампом члени, схвалила дизайн пам’ятної золотої монети із зображенням президента. Монету планують випустити до 250-річчя Сполучених Штатів. Про це пише NBC News, передає «Главком».
 
Йдеться про 24-каратну золоту монету, на лицьовій стороні якої зображено Трампа в Овальному кабінеті, а також роки 1776 і 2026. На звороті розміщено символ США – білоголового орлана.

Призначена Трампом комісія схвалила золоту монету з його портретом фото 1
фото: Монетний двір Казначейства США
Призначена Трампом комісія схвалила золоту монету з його портретом фото 2
фото: Монетний двір Казначейства США

Голова Монетного двору Брендон Біч привітав це рішення та назвав монету «прекрасною пам’ятною золотою монетою».

Він також наголосив: «Немає більш символічного профілю для лицьової сторони таких монет, ніж профіль нашого чинного президента Дональда Трампа».

Водночас випуск монети ще має бути офіційно затверджений Міністерством фінансів США. Остаточне рішення ухвалює міністр фінансів, який враховує рекомендації як комісії, так і Громадянського консультативного комітету з монетного виробництва.

Раніше повідомлялося, що в цьому комітеті виступали проти використання зображення Трампа на пам’ятній монеті.

У Мінфіні заявили, що консультативний орган виконав свою функцію, однак його роль є дорадчою, і остаточний вибір дизайну залишається за міністром. Зазначається, що ця золота монета є окремим проєктом і не пов’язана з планами карбування доларових монет, які можуть увійти в обіг.

У жовтні 2025 року Міністерство фінансів США представило дизайн колекційної однодоларової монети із зображенням Дональда Трампа.

Політика

Призначена Трампом комісія схвалила золоту монету з його портретом
Призначена Трампом комісія схвалила золоту монету з його портретом
Кредит €90 млрд від ЄС: фон дер Ляєн запевнила Україну у фінансовій підтримці
Кредит €90 млрд від ЄС: фон дер Ляєн запевнила Україну у фінансовій підтримці
США втрачають контроль над війною на Близькому Сході: оцінка The Guardian
США втрачають контроль над війною на Близькому Сході: оцінка The Guardian
Несподіваний поворот на саміті ЄС: Мелоні стала на бік Орбана – Politico
Несподіваний поворот на саміті ЄС: Мелоні стала на бік Орбана – Politico
Війна на Близькому Сході: Європейська рада оприлюднила заяву за підсумками засідання
Війна на Близькому Сході: Європейська рада оприлюднила заяву за підсумками засідання
Скільки ударів завдали Ізраїль та США по Ірану за три тижні: підрахунок WSJ
Скільки ударів завдали Ізраїль та США по Ірану за три тижні: підрахунок WSJ

