The Economist: Путін не може виграти війну, але боїться миру

Режим Путіна стає таким крихким, що навіть укладання миру може спровокувати кризу всередині Росі

Видання The Economist опублікувало аналіз становища Володимира Путіна, зазначивши, що російський диктатор опинився в «лещатах», які сам же і створив, передає «Главком».

Попри сподівання Кремля на те, що повернення Дональда Трампа до влади в США та переговори в Женеві змусять Україну капітулювати, реальність виявляється значно складнішою. Навіть територіальні поступки, на які міг би розраховувати Путін, не вирішують фундаментальних проблем, що загрожують його режиму.

Перша ключова проблема – критичне сповільнення темпів наступу. Якщо під час Другої світової війни радянська армія за чотири роки пройшла 1600 км до Берліна, то за аналогічний період нинішньої війни російські війська на Донеччині просунулися лише на 60 км. Ресурс для прориву вичерпується: до початку 2026 року Росія почала втрачати більше солдатів, ніж здатна мобілізувати. Новобранці погано навчені, рівень дезертирства рекордно високий, а зв’язок на передовій паралізований після відключення Telegram урядом РФ та блокування Starlink.

Економічний аспект стає для Кремля не менш небезпечним, ніж воєнний. Російська модель тримається на величезних виплатах найманцям, а не на патріотизмі, що постійно підвищує вартість ведення війни на тлі падіння доходів від нафти та зростання боргів. Експерти прогнозують, що навіть укладання миру може спровокувати кризу всередині Росії. Перехід від воєнної до мирної економіки загрожує глибокою рецесією, а тисячі ветеранів, які повернуться з фронту і не зможуть знайти роботу, стануть фактором політичної нестабільності.

Зрештою, за версією The Economist, Путін боїться миру так само сильно, як і затяжної війни. Будь-яка угода, що не означатиме повного знищення української державності, підірве міф про нього як про «видатного лідера в історії». Російський диктатор може продовжувати удари по енергосистемі України, намагаючись зламати її економіку, проте ці дії не здатні забезпечити йому стратегічну перемогу, натомість лише глибше заганяють саму Росію в зону економічної деградації.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін планує оголосити про «перемогу» у війні проти України, незважаючи на реальну ситуацію на фронті. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

«Путін готується оголосити про «перемогу» попри реальний стан справ. Цього можна очікувати, незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч з ними, особливо на початку війни, стримувала і перемогла Путіна від досягнення того, чого він хотів, а це була вся Україна», – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як Україна розробить спільний план дій із главою США Дональдом Трампом та європейськими партнерами.