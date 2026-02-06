Головна Країна Політика
Шмигаль обговорив з міністром енергетики США допомогу Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США та Україна обговорили відновлення енергетики після російських атак
фото: @Denys_Shmyhal

Сторони говорили про відновлення енергосектору, постачання СПГ та співпрацю в ядерній сфері

Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч з міністром енергетики США Крісом Райтом, під час якої обговорив енергетичну допомогу, якої потребує Україна після масованих атак Росії на її енергетичний сектор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням допис міністра енергетики у соцмережі X.

За словами Шмигаля, він поінформував американського міністра про останні масштабні удари Росія по енергетичній інфраструктурі Україна. Міністр зазначив, що енергетичні компанії, комунальні підприємства та аварійні служби працюють цілодобово для відновлення енергопостачання.

«Нашими ключовими пріоритетами залишаються відновлення, зміцнення стійкості та модернізація енергетичної інфраструктури. Ми обговорили можливість постачання американського СПГ через Вертикальний газовий коридор, що забезпечить постачання газу в Україну та далі до європейських споживачів. Ця ініціатива відкриває значні можливості та створює нові перспективи для бізнесу навіть у воєнний час», – заявив Шмигаль.

Міністр енергетики також повідомив, що окреслив нагальні потреби України у ремонті енергетичних об’єктів і звернувся з проханням спрямувати частину міжнародної допомоги на закупівлю критично необхідного енергетичного обладнання. За його словами, співпраця з американською стороною триває в межах ініціативи SPARC, спрямованої на посилення стійкості енергосектору.

Крім того, Шмигаль наголосив, що Україна зацікавлена у поглибленні стратегічного співробітництва зі США в ядерній галузі. Він підкреслив важливість взаємодії з американськими компаніями та проєктів, які підтримує Міністерство енергетики США і які спрямовані на підвищення безпеки української атомної енергетики.

Нагадаємо, що 5 лютого у Харків відбувся Форум Асоціації прифронтових міст та громад «Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад – 2026», який зібрав керівників близько 300 прифронтових громад, представників уряду, обласних адміністрацій та міжнародних організацій.

