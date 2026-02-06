Сенатор-республіканець вимагає від Біллі Айліш повернути «Ґреммі»

Біллі Айліш на сцені під час отримання «Ґреммі» разом зі своїм братом і співавтором Фіннеасом О’Коннеллом

Сенатор-республіканець Ерік Шмітт розлютився, оскільки співачка Біллі Айліш публічно засудила дії Служби імміграції та митного контролю США (ICE)

Сенатор від штату Міссурі Ерік Шмітт різко відреагував на політичну заяву Біллі Айліш, зроблену під час церемонії вручення премії «Ґреммі». Про це пише «Главком» із посиланням на The Hill.

Республіканець заявив, що співачці варто повернути нагороду, а також розкритикував її за слова про «вкрадену землю», запропонувавши віддати і свій маєток. На думку політика, представники шоу-бізнесу повністю відірвані від реальності та не розуміють державних інтересів.

Конфлікт розгорівся після того, як Айліш, отримуючи статуетку за «Пісню року», публічно засудила дії Служби імміграції та митного контролю США (ICE). Співачка згадала нещодавні події в Міннесоті, де під час федеральної операції загинуло двоє людей, і завершила промову нецензурним випадом на адресу відомства. Її позицію підтримали й інші артисти, зокрема пуерториканська зірка Bad Bunny, який наголосив на гуманному ставленні до іммігрантів.

На захист артистки став її брат і співавтор Фіннеас О’Коннелл. У соцмережі Threads він іронічно зауважив, що обурення впливових політиків виглядає сумнівним на тлі того, що їхні імена фігурують у нещодавно оприлюднених справах Джеффрі Епштейна. Водночас президент Дональд Трамп не залишився осторонь дискусії, назвавши саму церемонію «непридатною для перегляду» через її надмірну політизованість.

Нагадаємо, 68-ма церемонія вручення премії «Ґреммі», найвищої нагороди в музичній індустрії, відбулася в неділю, 1 лютого. Її транслювала телекомпанія CBS, а ведучим був Тревор Ноа.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не оцінив 68-му церемонію вручення премії «Ґреммі». Глава Білого дому розкритикував висловлювання, які прозвучали сцені від ведучого заходу Тревора Ноа. Американський президент погрожує ведучому судовим позовом.

Тревора Ноа пожартував, порівнявши прагнення Трампа приєднати Гренландію та бажання артистів здобути премію «Ґреммі». Також ведучий згадав про острів фінансиста Джеффрі Епштейна.