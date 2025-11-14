Шмигаль оголосив дату нового засідання «Рамштайну»

Міністр оборони повідомив дату наступного засідання Контактної групи з оборони України

Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 3 грудня. Про це йдеться в дописі міністра оборони Дениса Шмигаля на X.

Глава Міноборони України у пʼятницю взяв участь у відеоконференції за участю міністрів оборони країн Е5 – Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі та Франції, а також головної дипломатки ЄС Каї Каллас.

«Готуємо наступне засідання у форматі «Рамштайн» на 3 грудня. Дякую союзникам за послідовну підтримку!», – написав він.

Шмигаль не уточнив, як саме відбуватиметься наступне засідання Контактної групи – онлайн чи офлайн. Відомо, що 3-4 грудня у штаб-квартирі НАТО відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, попередній «Рамштайн» відбувся в очному форматі 15 жовтня. Раніше засідання анонсував міністр оборони України Денис Шмигаль. Він повідомляв, що воно стане майданчиком для ухвалення рішень, спрямованих на зміцнення української армії та продовження міжнародної підтримки, додав Шмигаль.

Німеччина виділить Україні новий пакет військової допомоги на понад 2 млрд євро, який включатиме сучасні системи протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачі Patriot та дві додаткові системи Iris-T з великою кількістю керованих ракет, радіолокаційні комплекси, артилерійські системи з високоточною зброєю, ракети та боєприпаси. Крім того, передбачена передача переносних зенітних комплексів, протитанкової зброї, сучасних засобів зв’язку та ручної стрілецької зброї.

До слова, Німеччина до кінця 2025 року передасть Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot за підтримки норвезьких партнерів. Міністр зазначив, що Німеччина залишається непохитною у підтримці України, додавши, що країна щороку витрачає близько 9 млрд євро на допомогу. Пісторіус також вказав на важливість зміцнення оборонної промисловості України.