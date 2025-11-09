Головна Світ Економіка
Іспанський прем’єр виступив проти збільшення оборонних витрат Європи: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Педро Санчес визнав, що в нинішніх умовах Іспанія все ж змушена збільшити видатки на власну оборону та безпеку
Глава іспанського уряду вважає, що майбутнє Європи має ґрунтуватися на дипломатії та міжнародному праві, а не на «мілітаризації», але визнає необхідність збільшення власних видатків на оборону

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловився проти вимоги президента США Дональда Трампа збільшити оборонні витрати країн Євросоюзу до 5% ВВП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Педро Санчеса в інтерв'ю виданню El Pais.

На думку Санчеса, майбутнє Європи має ґрунтуватися не на його мілітаризації, а на «єдності та дотриманні міжнародного права».

«Потрібно діяти дипломатично, щоб у 2035 році ми мали не Європу, озброєну до зубів, а Європу єдину, яка гарантує міжнародне право. Який світ ми хочемо залишити нашим дітям? Світ, у якому оборонні бюджети становлять 5% ВВП?» – заявив іспанський прем'єр.

Водночас Педро Санчес визнав, що в нинішніх умовах Іспанія все ж змушена збільшити видатки на власну оборону та безпеку. За його словами, це необхідний крок до посилення європейської автономії у сфері оборони.

Санчес наголосив, що Іспанія залишається надійним партнером союзників по НАТО. Як доказ він навів розміщення іспанських військових на східному фланзі Європи.

«Розміщення іспанських військових на східному фланзі Європи – для захисту Болгарії, Румунії, Литви, Естонії, які зазнали впливу неоімперіалізму Путіна, – є найкращим доказом того, що Іспанія є надійним партнером як з точки зору Альянсу, так і з погляду власних можливостей», – зазначив він.

Нагадаємо, увечері, 27 жовтня, був помічений дрон поблизу злітно-посадкової смуги аеропорту Аліканте на південному сході Іспанії. Аеропорт на дві години призупинив роботу, десять рейсів були перенаправлені. Розпочато розслідування. 

