Іспанія витратисть €40 млн на модернізацію винищувачів Northrop F-5B

Модернізація допоможе продовжити термін служби літаків до 2030 року

Уряд Іспанії дав дозвіл Міністерству оборони розпочати модернізацію винищувачів Northrop F-5B. Апгрейд дозволить продовжити термін служби літаків, ймовірно, до кінця десятиліття. Про це пише видання Іnfodefensa.

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Військово-повітряні сили Іспанії мають у своєму розпорядженні 19 винищувачів F-5B. За рахунок модернізації вони залишаться на озброєнні служби до 2030 року. Програма продовження терміну служби обійдеться в €40 млн. Майже 20 років тому винищувачі вже проходили апгрейд. Вони отримали нову авіаційну електроніку, що дозволило продовжити термін експлуатації.

Державний секретар з питань оборони Ампаро Валькарсе (Amparo Valcarce) у березні поточного року оголосила, що літакам потрібно пройти модернізацію. Однак на той момент передбачалося, що винищувачі підуть на пенсію у 2028 році, а вартість програми становитиме €25 млн.

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Northrop F-5B – американський легкий багатоцільовий винищувач 1970-х років виробництва компанії Northrop Corporation. Модифікована версія літака проводилася за ліцензією канадською компанією Canadair під позначенням «CF-116». Літак призначався в основному для експорту до країн, які отримували американську військову допомогу. У різний час перебував на озброєнні багатьох країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки, ставши одним з найпоширеніших бойових літаків у світі. Випуск винищувача припинився 1987 року. Усього було вироблено понад 2000 одиниць. У ВПС США винищувачі були списані 1990 року.

Нагадаємо, Іспанія заявила, що не передасть Україні винищувачі F-16, оскільки не має їх на озброєнні. Відповідно вона також не зможе навчати українських пілотів роботі з ними. Про це заявила глава міноборони Маргарита Роблес. Роблес зазначила, що Мадрид продемонстрував велику підтримку українцям і вже поставив шість із десяти танків Leopard. Крім того, країна передає ЗСУ озброєння і навчає військових медиків.

Потенційну передачу Україні винищувачів F-16 виключила і Португалія. Глава португальського МЗС Жуан Кравіньо зазначив, що Лісабон не має необмеженої кількості літаків, а лише необхідних для виконання національних зобов'язань.